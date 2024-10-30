Серпухов примет женский чемпионат России по боксу с рекордным числом участниц

В городском округе Серпухов 2-9 ноября пройдёт чемпионат России по боксу среди женщин. В этом году турнир состоится в 25-й раз, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
По числу участников юбилейный чемпионат претендует на исторический рекорд: заявки подали 185 спортсменок из 50 регионов. Призовой фонд чемпионата – 24 млн рублей.
Место проведения турнира – городской округ Серпухов, посёлок Большевик, Клубная улица, 1, Дворец спорта «Надежда».
Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«Серпухов уже второй раз принимает престижный боксёрский турнир. 20 лет назад в Подмосковье проходили состязания сильнейших спортсменок страны. Тогда чемпионками стали Елена Сабитова, Софья Очигава, Елена Карпачёва, Юлия Немцова, Ирина Синецкая, Ольга Славинская, Наталья Рагозина и Мария Яворская, стоявшие у истоков женского бокса в России», – отметили в ведомстве.
Место проведения турнира – городской округ Серпухов, посёлок Большевик, Клубная улица, 1, Дворец спорта «Надежда».
Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская