Команда из Красногорска завоевала медаль чемпионата России по мотогонкам на льду

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Спортсмены из подмосковного Красногорска заняли третье место в командном чемпионате России по мотогонкам на льду высшей лиги, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Бронзовую медаль завоевала команда в составе Андрея Шишегова, Эдуарда Крысова и Сергея Володина. (…) Команда ледовых гладиаторов Красногорска первая в истории ледового спидвея в нашем городе, поэтому это отличный результат в первом официальном старте», — отмечается в сообщении.Соревнования проводились в столице Мордовии – городе Саранске 28-29 января и 10-11 февраля. Золотыми призёрами стали представители Каменска-Уральского, серебро завоевала команда из Луховиц.
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