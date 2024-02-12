Подмосковные юниоры завоевали шесть медалей первенства России по фехтованию

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медли завоевали представители Московской области на юниорском чемпионате России по фехтованию, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую медаль завоевали в командном соревновании четыре подмосковные рапиристки: Ирина Зорина, Милана Левчук, Анна Соловьёва и Айла Мамедова. Кроме того, Милана Левчук выиграла в личном зачёте серебряную медаль, а Айла Мамедова — бронзовую», — отмечается в сообщении.Серебро сборной Подмосковья принесла также команда шпажисток. И еще две серебряные медали завоевали в личном зачёте Анастасия Забелина и шпажист Константин Бартенев.
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