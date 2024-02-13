Сборные России и Белоруссии по хоккею вновь не будут участвовать в турнирах IIHF

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Международная федерация хоккея (ИИХФ, IIHF) продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на сезон 2024/2025 годов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ИИХФ на официальном сайте организации.
Совет ИИХФ проанализировал риски для безопасности, связанные с участием команд России и Беларуси, и пришёл к выводу, что возвращение команд обратно к международным турнирам по-прежнему небезопасно.
Это означает, что Россия и Беларусь не примут участие в ни в каких международных соревнованиях хоккейного сезона-2024/2025. Данное решение в том числе распространяется на сборную Беларуси в отношении финального раунда олимпийской квалификации.
Совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией и рассмотрит вопрос о возможном возвращении обеих стран в мае 2025 года.
На официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ранее было объявлено о планах провести турнир сборных в 2025 году. В нем примут участие четыре национальные команды, в числе которых не нашлось места России. Соревнования пройдут с 12 по 20 февраля с участием сборных США, Канады, Швеции и Финляндии. В рамках предварительного этапа команды проведут круговой турнир, а две лучшие выйдут в финал.
Российские и белорусские сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года из-за специальной операции на Украине. Обе команды не выступили на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов, а также стран не будет на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. В январе 2024 года глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что вопрос о возвращении российских и белорусских сборных в международные соревнования будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.
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Это означает, что Россия и Беларусь не примут участие в ни в каких международных соревнованиях хоккейного сезона-2024/2025. Данное решение в том числе распространяется на сборную Беларуси в отношении финального раунда олимпийской квалификации.
На официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ранее было объявлено о планах провести турнир сборных в 2025 году. В нем примут участие четыре национальные команды, в числе которых не нашлось места России. Соревнования пройдут с 12 по 20 февраля с участием сборных США, Канады, Швеции и Финляндии. В рамках предварительного этапа команды проведут круговой турнир, а две лучшие выйдут в финал.
Российские и белорусские сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года из-за специальной операции на Украине. Обе команды не выступили на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов, а также стран не будет на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве. В январе 2024 года глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что вопрос о возвращении российских и белорусских сборных в международные соревнования будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.
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