Команда школьников из Балашихи победители в школьной лиги по шахматам

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Команда Балашихинской школы № 3 имени Ивана Флёрова стала победителем школьной лиги по шахматам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проводился в Ледовом дворце «Арена «Балашиха». В Соревнованиях приняли участие четыре команды финалистов в составе шести игроков в каждой.
Стоит отметить, что в общей сложности в соревнованиях приняли участие порядка 1,5 тысячи человек.
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«Звание чемпиона Балашихинской школьной лиги (БШЛ) по шахматам завоевала команда школы № 3 имени Ивана Флёрова из Балашихи. Второе и третье места заняли СОШ № 4 и № 8. Проект школьной спортивной лиги был разработан и запущен в прошлом году в Балашихе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В нем принимают участие 29 общеобразовательных школ», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в общей сложности в соревнованиях приняли участие порядка 1,5 тысячи человек.
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Мира Полтева