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Команда школьников из Балашихи победители в школьной лиги по шахматам

25 апреля 2024, 21:12
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Команда Балашихинской школы № 3 имени Ивана Флёрова стала победителем школьной лиги по шахматам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проводился в Ледовом дворце «Арена «Балашиха». В Соревнованиях приняли участие четыре команды финалистов в составе шести игроков в каждой.

«Звание чемпиона Балашихинской школьной лиги (БШЛ) по шахматам завоевала команда школы № 3 имени Ивана Флёрова из Балашихи. Второе и третье места заняли СОШ № 4 и № 8. Проект школьной спортивной лиги был разработан и запущен в прошлом году в Балашихе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В нем принимают участие 29 общеобразовательных школ», — поделились в министерстве.



Стоит отметить, что в общей сложности в соревнованиях приняли участие порядка 1,5 тысячи человек.

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Подмосковные гребцы завоевали золото всероссийских соревнованиях «Донская регата»
25 апреля 2024, 20:53

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

13 медалей завоевали подмосковные гребцы на всероссийских соревнованиях «Донская регата». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования «Донская регата» по гребному спорту в дисциплине «академическая гребля» прошли с 17 по 22 апреля 2024 г. в г. Ростов-на-Дону на гребном канале «Дон».

По итогам соревнований представители Московской области завоевали шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.

«Победителями стали Алексей Кияшко в дисциплине «одиночка легкий вес 2000 м» среди мужчин, Виктория Луганская в категории «двойка без рулевого женщины 2000 м», Анна Кореневская в категории «двойка без рулевого юниорки 2000 м» и «четверка без рулевого юниорки 2000 м», а в «четверка без рулевого мужчины 2000 м» — Сергей Иськин», — поделились в пресс-службе.

Серебряными призерами стали Екатерина Костюхина — «двойка парная женщины 2000 м», Алексей Кияшко в категории «двойка парная мужчины 2000 м» и в состязании восьмерок с рулевым на дистанции 2000 м — Сергей Иськив, Алексей Швецов, Михаил Арешкович.

Стоит отметить, что бронзу соревнований получили Константин Самсонов, Вадим Варнеев, Никита Кормильчиков, Илья Страхов, Максим Хамин, Александр Решетов, Андрей Карташов, Петр Кузьмин, Полина Афанасьева ​в ​дистанции «восьмерка с рулевым юниоры 2000м».

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В каширском фестивале ГТО приняли участие около 120 школьников
25 апреля 2024, 18:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фестиваль «Кашира за ГТО!» среди сборных команд шестых классов школ состоялся во дворце спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» имени Елисеева, участие в мероприятии приняли 119 ребят, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Команды на фестиваль прислали средние школы №1, №2, №3, №4 и №9, отделения Барабановской школы в деревне Никулино и селе Кокино, Зендиковское отделение Тарасковской школы, отделение школы №4 в микрорайоне Ожерелье и кадетский корпус школы №7», — отмечается в сообщении.
Школьники испытали свои силы в прыжках в длину с места, беге на 30 метров, отжимании, подтягивании, наклонах и подъёме корпуса из положения лёжа.

В прыжках в длину лучшие результаты показали Злата Щедрина и Асиф Каримов из школы №3, в наклонах — Варвара Кулешова из школы №4 и Алижон Ишбоев из школы №1, в отжиманиях — Анастасия Чернышова, представляющее отделение школы №4 в Ожерелье, в подтягивании — Роман Евстигнеев из Барабановской школы. Упражнения на пресс лучше всех сделали Злата Щедрина из школы №3 и Арсений Габибуллаев из школы в Зендикове. А в беге лучшими стали Алиса Юхманова из школы №4 и Роман Евстегнеев из Барабановской школы.

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#кашира
#гто
#школьники
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В Подмосковье проходит Кубок России по бодибилдингу и фитнесу
25 апреля 2024, 17:35

Фото: Мария Андрюхина

В Подольске стартовал 36-ой Кубок России по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу. Об этом сообщил корреспондент.
Соревнования проводятся в Ледовом дворце «Витязь» в городском округе Подольск.

В мероприятии участвуют порядка 1000 участников из 70 регионов страны и Беларуси, Казахстана, Киргизии. Кубок России проходит в нескольких номинациях: акробатический фитнес, артистический фитнес, бодифтинес, фитнес-бикини, классический, пляжный и атлетический бодибилдинг.

«Сегодня у нас день регистрации, и в то же время выступают участники до 18 лет. То есть, можно сказать, что у нас один турнир переходит в другой, а в целом это один большой праздник спорта», — поделился президент региональной общественной организации «Федерация бодибилдинга Московской области» Роман Дудушкин.

Стоит отметить, что команду Московской области представляют около 90 спортсменов.

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#витязь
#турнир
#фитнес
#кубок россии
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Каширские тхэквондисты по итогам онлайн-аттестации получили чёрные пояса
25 апреля 2024, 14:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В спортклубе «Кашира» прошла онлайн-аттестация на чёрные пояса по про- тхэквондо – боевому направлению этого вида спорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В состав аттестационной комиссии вошли мастер Чой Сун Мо (9 дан, Южная Корея) и мастер Хан Гремлян (8 дан, США). По результатам экзамена чёрные пояса и 1 дан получили Олег Портнов, Екатерина Пеликанова, Дмитрий Зимин и Александр Медак. Чёрные пояса и 2 дан достались Андрею и Алексею Бородиным», − говорится в сообщении.
В администрации поздравили лигу тхэквондо и её руководителя Олега Лима с успешной сдачей экзамена воспитанниками.

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#спортсмены
#подмосковье
#московская область
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Футбольный тренер Тарханов: Игра «Спартака» сейчас непредсказуема
25 апреля 2024, 13:28

Фото: iStock/FotografieLink

Российский футбольный тренер Александр Тарханов считает, что на данный момент игру «Спартака» предугадать невозможно, отметив, что матч «Спартак» — ЦСКА обещает быть интересным.
Напомним, в четверг, 25 апреля, в 20:30 по московскому времени состоится матч перенесенного 21-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

«Не стал бы выделять явного фаворита в этой игре — у ЦСКА не будет трех игроков основы, у «Спартака» только ушел тренер, команда перестраивается. Хотя в последнем матче против «Ростова» они показали, что смена тренера уже позитивно сказалась», — заявил Тарханов в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, в настоящее время игру «Спартака» предугадать невозможно, особенно в подобном дерби появляется такой канал эмоций, что ожидать можно чего угодно.

По мнению Тарханова, матч будет интересным.

Напомним, ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Спартак» же набрал 38 очков и занимает пятое место.

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Футболист Умар Сако подписал контракт с ФК «Ростов»
25 апреля 2024, 12:00

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Ивуарийский футболист, защитник Умар Сако подписал контракт с ФК «Ростов». Это подтвердил футбольный агент Нассер Диалло.
Ранее сообщалось, что «Ростов» выкупил Умара Сако у болгарской «Арды». Футболитс пописал контракт с российским клубом до конца сезона-2026/27.

«Могу сказать, что Умар — игрок «Ростова», он доволен», — сказал Диплло в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, Сако перешел в «Ростов» в январе 2024 года. Он попал в команду на правах арендного соглашения. Всего за «Ростов» он успел провести восемь матчей. Однако пока отличиться результативными действиями ему не удалось.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Сако оценивается в 800 тысяч евро.

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#тренер
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«Металлург» завоевал Кубок Гагарина
«Металлург» обыграл «Локомотив» и стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина
24 апреля 2024, 23:59

Фото: istock / JohnAlexandr

Магнитогорский «Металлург» стал обладателем третьего в истории Кубка Гагарина, обыграв всех соперников в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В четвертом матче финальной серии «Металлург» обыграл на выезде ярославский «Локомотив» со счетом 2:1.

Ярославский клуб открыл счет в середине первого периода посредствам Ярослава Лихачева. Счёт сравнялся во втором отрезке, когда отличился Денис Зернов, забив на 40-й минуте. Победную шайбу уральцам принес Даниил Вовченко в третьем периоде, реализовать численное большинство.

До этого обладателем Кубка Гагарина был московский ЦСКА.

Ранее РУСАДА высказалось о причастности третьих лиц к применению допинга фигуристки Камилы Валиевой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#кхл
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#счёт
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«Возможно, вернется»: Тренер Непомнящий об отсутствии Дзюбы в основе
24 апреля 2024, 19:24

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение об отсутствии форварда Артёма Дзюбы в основе «Локомотива».
Об этом он заявил в беседе с RT.
По его словам, команде очень сложно судить, потому что никто не знает ситуации изнутри. При этом Дзюба получил травму и команда несколько матчей провела без него, напомнил Непомнящий.

«Рокировку» сделал Михаил Галактионов, и всё прошло успешно. Несколько раз Дзюба не очень удачно выходил на замену, добавил тренер, отметив, что это «абсолютно нормальный рабочий процесс».

Непомнящий выразил уверенность, что если Дзюба наберёт стопроцентную форму, он обязательно вернётся в основу.

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Подмосковные борцы заняли два первых командных места на чемпионате России
24 апреля 2024, 17:10

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Подмосковья заняла два первых командных места на чемпионате России по восточному боевому единоборству. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат и первенство России по восточному боевому единоборству в дисциплине сито-рю проходил с 17 по 22 апреля в Лобне.

В соревнованиях приняли участие порядка 500 спортсменов из 27 регионов страны.

«В рамках чемпионата страны представители Московской области завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 14 бронзовых медалей. На первенстве России в копилке сборной Подмосковья насчиталось 12 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовая награда. Кроме этого, Ксения Астахова и Максим Друсинов были признаны лучшими спортсменами года», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что тренер сборной Московской области Андрей Поляков получил премию «Тренер года» в дисциплине сито-рю.

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