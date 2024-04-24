Команда из Чехова выиграла епархиальный турнир по шашкам

Воспитанники спортивной школы «Кашира» и спортивного клуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева завоевали пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали на турнире по дзюдо среди юношей и девушек, посвящённом Дню космонавтики, сообщает пресс-служба городского округа Кашира.