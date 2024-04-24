Команда из Чехова выиграла епархиальный турнир по шашкам

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Финал соревнований по шашкам
Всего в муниципальном этапе соревнований участвовали более 200 воспитанников церковных образовательных учреждений. Награды оспаривали девять команд из всех благочиний региона – Видновского, Домодедовского, Люберецкого, Малинского, Монастырского, Подольского, Чеховского, Ступинского и Серпуховского.
«Шашки – олицетворение русской культуры. Турнир среди воспитанников воскресных школ не только способствует популяризации шашек среди подрастающего поколения, но и укрепляет духовные и нравственные ценности, лежащие в основе православия. Шашки учат нас смирению, когда мы проигрываем, и великодушию, когда мы побеждаем, терпению и настойчивости, которые так необходимы в духовной жизни», – сказал, открывая финал соревнований, президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.Как уточнили в министерстве, финал епархиального турнира по шашкам прошёл на базе СШ «Прогресс-Смена» городского округа Ступино.
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