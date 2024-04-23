Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей первенства России по греко-римской борьбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Серебро команде Подмосковья принёс Михаил Шелякин, выступавший в весовой категории до 60 килограммов. В финальной схватке он проиграл спортсмену из Санкт-Петербурга Динисламу Бамматову», — говорится в сообщении.Третью ступень пьедестала на национальном чемпионате смогли занять Алексей Милешин, выступавший в весовой категории до 97 килограммов, Равдан Джуджинов в категории до 77 килограммов, Муслим Исаев в весовой категории до 67 кг и Салим Казмахов в весовой категории до 63 килограммов.
Соревнования проводились в Комсомольске-на-Амуре с 18 по 22 апреля.
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