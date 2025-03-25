Ромащенко: В матче с белорусами сборной России будет сложнее, чем с Гренадой и Замбией

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В матче против сборной Белоруссии, который пройдёт в начале июня, россиянам придётся сложнее, чем в играх с соперниками из Гренады и Замбии. Такое мнение высказал бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной Белоруссии Максим Ромащенко.
В разговоре с порталом Metaratings.ru он отметил, что белорусская команда, которую с 2023 года тренирует испанский специалист Карлос Алос, конечно, является более сильным и конкурентоспособным соперником для россиян, чем сборные из Африки и Карибского бассейна.
Сборная России проведёт товарищеский матч с соперниками из Белоруссии 10 июня на поле соперника. В июне 2024 года игра между этими командами в Минске закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.
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«В предыдущем матче между сборными России и Беларуси сильнее выглядели россияне, так что в этот раз белорусы попытаются взять реванш за поражение летом прошлого года. Но я не уверен, что это у них получится», — сказал Ромащенко.
Сборная России проведёт товарищеский матч с соперниками из Белоруссии 10 июня на поле соперника. В июне 2024 года игра между этими командами в Минске закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян.
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Александр Бойцов