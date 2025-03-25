Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Общий счёт в последних матчах сборной России с соперниками стал 44:0

Общий счёт в последних матчах сборной России с соперниками стал 44:0

Сборная России в товарищеском матче со счётом 5:0 разгромила команду Замбии
Фото: istockphoto/Rost-9D

Фото: istockphoto/Rost-9D

На стадионе «Динамо» в Москве завершился товарищеский матч между сборными России и Замбии. Россияне разгромили соперников со счётом 5:0.
По сравнению с предыдущей игрой с национальной командой Гренады, прошедшей 19 марта и завершившейся, кстати, с таким же счётом, в стартовом составе российской сборной вышел только один игрок — атакующий полузащитник питерского «Зенита» Максим Глушенков. Ему и суждено было стать главным героем матча — во встрече с соперниками из Африки футболист оформил хет-трик. Ещё по мячу забили защитник из «Ростова» Илья Вахания и хавбек столичного «Локомотива» Алексей Батраков.

Команда Валерия Карпина в последний раз пропускала мяч в свои ворота в матче с Кенией 16 октября 2023 года. Та игра закончилась со счётом 2:2. С тех пор российская национальная дружина одержала восемь «сухих» побед с общим счётом 44:0. Следующую товарищескую игру сборная России проведёт против соперников из Белоруссии 10 июня.

Читайте также:

Ромащенко: В матче с белорусами сборной России будет сложнее, чем с Гренадой и Замбией

Федерация футбола Пакистана не проявила заинтересованности в товарищеском матче с Россией

Стало известно, кто сыграет в Европе за право выхода на ЧМ-2026 по футболу
#игра
#сборная россии
#футболист
Сергей Коньков назвал «Локомотив» безоговорочным фаворитом в серии с «Торпедо»
25 марта 2025, 18:21

Фото: istockphoto/shironosov

Ярославский «Локомотив» должен без особых проблем преодолеть сопротивление «Торпедо» из Нижнего Новгорода в серии 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Железнодорожники просто на голову сильнее соперника.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом издания «РБ Спорт» высказал бывший хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. По его словам, успех автозаводцев в этом противостоянии стал бы настоящей сенсацией.

«Шансы всегда есть у любой команды. Но "Локомотив" в его нынешней форме в серии с любым соперником будет фаворитом. И серия с "Торпедо" — не исключение, потому что ярославцы — сильнейшая команда во всей лиге. Это спорт, и противостояние может сложиться как угодно, но, на мой взгляд, "Локомотив" — однозначный фаворит», — сказал Коньков.

В нынешнем сезоне хоккеисты клуба из Ярославля стали победителями регулярного чемпионата КХЛ. «Торпедо» стало восьмой командой в Западной конференции. Серия до четырёх побед стартует 27 января. Первые два матча пройдут на домашней площадке «Локомотива».

Читайте также:

«Всё решит игра в обороне»: Сергей Коньков считает «Динамо» фаворитом в паре со СКА

Три клуба из КХЛ вошли в десятку самых посещаемых хоккейных команд в Европе

«Овечкин круче Дзюбы»: Экс-футболист Погребняк оценил рекорды российских спортсменов
#спорт
#кхл
#мнение
#хоккей
#турнир
#клуб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Всё решит игра в обороне»: Сергей Коньков считает «Динамо» фаворитом в паре со СКА
Сергей Коньков считает московское «Динамо» фаворитом в противостоянии со СКА
25 марта 2025, 17:35

Фото: istockphoto/vchal

Хоккеисты московского «Динамо» более слаженно и организованно играют в обороне. Именно за счёт этого они должны обыграть питерских армейцев в первом раунде плей-офф в Западной конференции КХЛ.
Такое мнение в беседе с изданием «РБ Спорт» высказал бывший хоккеист, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков. Он назвал эту пару одной из самых интересных на первом этапе игр на вылет. Также спортсмен напомнил, что по ходу регулярного чемпионата «Динамо» в этом сезоне выиграло пять из шести встреч, уступив лишь однажды.

«Сможет ли СКА наладить игру в обороне? Это основной момент. Нападение у «армейцев» очень сильное. Результат регулярного чемпионата показал, что команда Романа Ротенберга действует в атаке креативно и агрессивно», — сказал экс-хоккеист.

Однако он считает, что в этом противостоянии решающим фактором станет именно игра в защите, а она однозначно лучше отлажена у «бело-голубых». Именно за счёт чёткой игры в обороне «Динамо» станет в этой паре победителем, заключил Коньков.

Читайте также:

Три клуба из КХЛ вошли в десятку самых посещаемых хоккейных команд в Европе

«Овечкин круче Дзюбы»: Экс-футболист Погребняк оценил рекорды российских спортсменов

В КХЛ в этом сезоне установлен рекорд по посещаемости хоккейных матчей
#спорт
#нападение
#игра
#мнение
#счёт
#игры
#спортсмен
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три клуба из КХЛ вошли в десятку самых посещаемых хоккейных команд в Европе
25 марта 2025, 16:49

Фото: istockphoto/FotografieLink

Три клуба, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), по посещаемости вошли в десятку лучших среди всех команд, выступающих в европейских чемпионатах. Причём СКА из Санкт-Петербурга сал в этом рейтинге вторым, уступив лишь немецкому «Кёльну».
Согласно исследованию, проведённому экспертами спортивного портала Metaratings.ru, кроме питерских армейцев, в европейский топ-10 по уровню зрительского интереса вошли также выступающие в КХЛ «Динамо» (Минск) и омский «Авангард». Минчане расположились в этом списке на четвёртом месте, а омичи — на седьмом.

Учитывая, что в этом сезоне клуб с берегов Невы не все матчи проводил на «СКА-Арене», которая является крупнейшей крытой хоккейной площадкой в мире (вместимость 22,5 тысячи зрителей - прим. ред.), есть реальная возможность того, что СКА вскоре станет самой посещаемой командой в Европе, если на постоянной основе будет принимать соперников на этом стадионе. Ведь средняя посещаемость на играх «Кёльна» составила в сезоне 2024/2025 17 829 зрителей. СКА уступил совсем немного — матчи питерской команды в среднем посещали 17 648 болельщиков.

Читайте также:

В КХЛ в этом сезоне установлен рекорд по посещаемости хоккейных матчей

Овечкин назвал мудрой идею проведения хоккейного матча между НХЛ и КХЛ

Известный тренер раскрыл разницу между КХЛ и НХЛ
#кхл
#клуб
#авангард
#хоккей
#зрители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нет права на ошибку»: Защитник «Зенита» Чистяков — о последней трети чемпионата
Защитник «Зенита» Чистяков: Каждый матч на финише чемпионата для нас решающий
25 марта 2025, 15:48

Фото: istockphoto/Rost-9D

До финиша чемпионата МИР Российской премьер-лиги осталось девять туров. Настрой своей команды на решающие матчи оценил защитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Дмитрий Чистяков.
В разговоре с порталом Metaratings.ru футболист отметил, что турнир вступил в свою решающую фазу, и у каждого игрока в отдельности, как и у всей команды в целом, больше нет права на ошибку.

«Правильно говорят, что для нас следующие девять матчей — это девять финалов. Любой, кто бы это сказал, был бы прав. У всех игроков, у всего персонала от массажиста до главного тренера должны быть такие мысли», — сказал Чистяков.

После 21 тура команда из города на Неве занимает в чемпионате РПЛ третье место, имея в своём активе 43 очка. Столько же баллов у московского «Спартака», который опережает «Зенит» по дополнительным показателям. Лидирует с 46 очками «Краснодар».

Читайте также:

Зимой игроком «Спартака» мог стать хавбек сборной Аргентины U23 Кристиан Медина

Ташуев оценил игроков «Ахмата» после вызова в сборную

SHOT: Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу
#права
#турнир
#рпл
#краснодар
#футболист
#клуб
#команда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зимой игроком «Спартака» мог стать хавбек сборной Аргентины U23 Кристиан Медина
25 марта 2025, 14:51

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В нынешнюю зимнюю паузу в качестве одного из вариантов усиления состава руководство московского «Спартака» рассматривало приобретение 22-летнего полузащитника «Эстудиантеса» и сборной Аргентины U23 Кристиана Медины.
По информации спортивного сетевого издания Metaratings.ru, этот игрок первоначально входил в расширенный список трансферных интересов клуба. Однако затем «красно-белые» решили прорабатывать другие варианты.

Медина является воспитанником знаменитой футбольной академии «Бока Хуниорс». За «Эстудиантес» Футболист выступает с января нынешнего года. Он также провёл десять матчей за сборную Аргентины возраста до 23 лет, в которых отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Читайте также:

Адиев опроверг данные о переговорах с «Крыльями Советов»

Зимой игроком «Спартака» мог стать нападающий сборной Ирана Мехди Тареми

Серб Мирослав Богосавац: Хотел бы продолжить игровую карьеру в России
#евро
#портал
#футболист
#спартак
#клуб
Следите за нашими новостями
в удобном формате