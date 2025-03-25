Общий счёт в последних матчах сборной России с соперниками стал 44:0

Фото: istockphoto/Rost-9D
На стадионе «Динамо» в Москве завершился товарищеский матч между сборными России и Замбии. Россияне разгромили соперников со счётом 5:0.
По сравнению с предыдущей игрой с национальной командой Гренады, прошедшей 19 марта и завершившейся, кстати, с таким же счётом, в стартовом составе российской сборной вышел только один игрок — атакующий полузащитник питерского «Зенита» Максим Глушенков. Ему и суждено было стать главным героем матча — во встрече с соперниками из Африки футболист оформил хет-трик. Ещё по мячу забили защитник из «Ростова» Илья Вахания и хавбек столичного «Локомотива» Алексей Батраков.
Команда Валерия Карпина в последний раз пропускала мяч в свои ворота в матче с Кенией 16 октября 2023 года. Та игра закончилась со счётом 2:2. С тех пор российская национальная дружина одержала восемь «сухих» побед с общим счётом 44:0. Следующую товарищескую игру сборная России проведёт против соперников из Белоруссии 10 июня.
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Команда Валерия Карпина в последний раз пропускала мяч в свои ворота в матче с Кенией 16 октября 2023 года. Та игра закончилась со счётом 2:2. С тех пор российская национальная дружина одержала восемь «сухих» побед с общим счётом 44:0. Следующую товарищескую игру сборная России проведёт против соперников из Белоруссии 10 июня.
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Александр Бойцов