Комментатора Василия Уткина похоронят в подмосковной Балашихе

Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Футбольного комментатора Василия Уткина похоронят в субботу в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище. Об этом сообщили в любительском ФК «Эгриси», владельцем которого был журналист.
До этого 23 марта с 11 до 14 часов в ЦКБ при президенте России на ул. Маршала Тимошенко пройдёт церемония прощания.
Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин умер 19 марта в возрасте 52 лет. Он скончался в больнице в Москве, куда его доставила скорой помощи. По предварительным данным, причиной смерти Уткина стала острая сосудистая недостаточность.
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«Приехать и проститься могут все желающие», – уточнили в клубе.
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Лора Луганская