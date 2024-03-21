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Комментатора Василия Уткина похоронят в подмосковной Балашихе

21 марта 2024, 20:58
Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Футбольного комментатора Василия Уткина похоронят в субботу в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище. Об этом сообщили в любительском ФК «Эгриси», владельцем которого был журналист.
До этого 23 марта с 11 до 14 часов в ЦКБ при президенте России на ул. Маршала Тимошенко пройдёт церемония прощания.
«Приехать и проститься могут все желающие», – уточнили в клубе.

Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин умер 19 марта в возрасте 52 лет. Он скончался в больнице в Москве, куда его доставила скорой помощи. По предварительным данным, причиной смерти Уткина стала острая сосудистая недостаточность.

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#московская область
#журналисты
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В Лужниках появится инновационный город
21 марта 2024, 20:46

Фото: istockphoto.com/Aleks_G

Организаторы Премии РБ планируют создать в Лужниках инновационный город.
Отмечается, что автором проекта города является актёр и режиссёр Денис Цыганков.

Как передаёт «РБ Спорт», создание такого пространство будет приурочено к шоу Международной премии РБ в области спорта и букмекерства, которое состоится 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер–Усмановой.

Ранее сообщалось, что гостем церемонии вручения наград V Премии РБ в области спорта и букмекерства станет легенда футбола, член Списка ФИФА 100, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу. На мероприятии будут названы лауреаты более чем в 30 номинациях.

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#лужники
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Экс-игрок «Спартака» Гладилин о матче сборных РФ и Сербии: Фаворит — Россия
21 марта 2024, 18:40

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин высказал мнение о том, что именно Россия является фаворитом в предстоящем матче сборных РФ и Сербии.
«Я считаю фаворитом сборную России. Сербская команда очень хорошая, она приедет в Москву достойным составом, несмотря на отсутствие нескольких хороших футболистов по уважительной причине. Сборная России давно не играла, Карпин собрал лучших игроков. Думаю, выйдет ударный стартовый состав», — поделился в беседе с Газета.ру Гладилин.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников также заявлял, что ожидает от сборной России удачной игры в матче с сербами. По его мнению, российские легионеры также обязаны выйти на поле и повести за собой всю команду, поскольку матч очень важный и сложный.

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#матч
#сборная россии
#россия
#сербия
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В Подмосковье пройдет отборочный этап чемпионата «Чудо-шашки» среди школьников
21 марта 2024, 17:23

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

За выход в финал всероссийского турнира «Чудо-шашки» сразятся 30 школьных команд Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Отборочные соревнования пройдут 31 марта в спортивном комплексе «Подмосковье» городского округ Щёлково.

«Победитель регионального этапа будет представлять Московскую область на всероссийском финале, проведение которого запланировано на конец мая и начало июня. Каждый из педагогов 30 команд-участниц регионального отбора получит в качестве приза от президента Федерации шашек России Анатолия Никитина бесплатное обучение на получение квалификации инструктора по шашкам. Это позволит учителям открыть кружок дополнительного образования, чтобы популяризировать данный вид спорта в своем городе», — отметили в министерстве.

Кроме этого, ​заявку на ​соревнования дали свыше 513 школьных команд из 57 регионов Московской области.

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#подмосковье
#соревнования
#обучение
#шахматы
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«Пусть сами психуют». Журова призвала дать ответ МОК об участии россиян в Олимпиаде в последний момент
Журова призвала дать ответ МОК об участии россиян в Олимпиаде в последний момент
21 марта 2024, 17:10

Фото: сайт Госдумы

России не следует уже сейчас определяться по поводу участия отечественных спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже. Лучше вынести решение в последний момент. Такое мнение высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
На днях Международный олимпийский комитет МОК допустил российских атлетов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе, однако выдвинул ряд требований. МОК разрешил приехать на соревнования 55 россиянам. При этом атлеты не будут допущены на Игры, если публично поддерживали спецоперацию, числятся в армии или органах безопасности. Использование российской символики, флага и гимна на Олимпиаде также запрещено.
«В МОК уже сейчас говорят: определитесь уже сейчас, кто поедет на Олимпиаду, кто эти 55 человек. Но не надо лить воду на их мельницу. Я считаю, что сейчас определяться не надо. Они психуют, но сами постоянно меняют правила допуска. Нет, ребята! А давайте-ка мы как минимум за месяц до Игр посмотрим, что вы ещё придумаете. Подождем до последнего, ещё есть время, поверьте. Может, ещё Макрон выйдет с каким-нибудь заявлением, что ни одного русского в Париже не будет. Пусть они сами нервничают и волнуются, что нарушили права спортсменов», – сказала Журова.
Уже сейчас ясно, что сильнейшие российские спортсмены на Олимпиаду не поедут, отметила депутат.
«Всех сильнейших уже убрали – они точно не едут. Они уже фотографировались с Владимиром Путиным на разных мероприятиях. К тому же большинство из них выступают за клубы «Динамо» и ЦСКА. Откуда мы наберём этих 55 человек? А если даже и наберём, каков будет уровень этих спортсменов?», – задала вопрос собеседница «Радио 1».
Летние Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.

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#париж
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Подмосковные спортсмены с ПОДА стали призерами соревнований по бадминтону
21 марта 2024, 16:33

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

13 медалей завоевали подмосковные спортсмены на всероссийских соревнованиях по бадминтону среди лиц с ПОДА. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА в дисциплине «бадминтон» проходили в Казани с 12 по 16 марта.

Всего в турнире приняли участие 76 спортсменов из 17 регионов России, 14 из которые - представители Московской области.

«Илья Антоненко стал обладателем золотых медалей в одиночном разряде в спортивном классе SL3 и в парном разряде в классе SL3-SL4. В SL4 Елена Журавская и Елизавета Кожемяко завоевали золотую и серебряную медали. Также «серебро» получила Елизавета Кожемяко в парном разряде SL3-SU5, а Елена Журавская стала третьей.Кроме того, в копилке медалей Елены Журавской серебряная награда в смешанном разряде среди мужчин и женщин SL3-SU5. Варвара Фролова в этом же виде соревнований заняла третью ступень пьедестала почета», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, бронзовые медали получили Наталья Большакова, Анастасия Соловьев и Андрей Васин. На счету спортсменов ​пять наград.

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#подмосковье
#спортсмены
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Стали известны зарплаты российских футболистов Головина и Кузяева во Франции
L'Equipe: Головин зарабатывает в «Монако» 300 тысяч евро в месяц
21 марта 2024, 16:25

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Французское спортивное издание L'Equipe опубликовало зарплаты игроков, выступающих в «Лиге 1», высшем дивизионе чемпионата Франции. Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин зарабатывает во французском клубе 300 тысяч евро в месяц.
Месячная зарплата его партнёра по главной команде страны Далера Кузяева, выступающего за «Гавр», составляет 80 тысяч евро. Больше Головина в «Монако» получает за месяц только капитан команды Виссам Бен Йеддер — 650 тысяч. Кузяев в своём клубе по зарплате также занимает второе место. Больше него зарабатывает Мохаммед Байо — 105 тысяч евро.

Самая высокая зарплата во французском чемпионате у форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана. Он получает шесть миллионов евро в месяц. Второе место делят его одноклубник и партнёр по сборной Усман Дембеле и бразилец Маркиньос, также выступающий за парижский клуб. Из зарплата составляет 1,12 миллиона евро в месяц.

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Футболист Сенников спрогнозировал удачную игру сборной РФ в матче с Сербией
21 марта 2024, 15:54

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что ожидает от сборной России удачной игры в матче с сербами.
«Сборная России должна сегодня удачно сыграть. Все основные силы команды в строю. Если будет оптимальный состав, то должны как минимум не проиграть», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.

Он добавил, что российские легионеры также обязаны выйти на поле и повести за собой всю команду, поскольку матч очень важный и сложный.

Матч сборных России и Сербии состоится сегодня в 20:00 по московскому времени в Москве.

Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил о том, что на матч с Сербией должны выйти сильнейшие футболисты сборной России.

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#спорт
#россия
#матч
#сборная россии
#сербия
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Подмосковная сборная по настольному теннису впервые взяла серебро чемпионата России
21 марта 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области впервые в истории выиграла серебряные медали командных соревнований чемпионата России по настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В финале команда Подмосковья уступила соперникам из Оренбургской области. Третье место заняли теннисисты из Санкт-Петербурга и Башкирии. За команду Московской области на чемпионате выступали Алексей Жуков, Артур Абусев, Лев Волин, Рамиль Мутыгуллин и Вячеслав Кривошеев», – говорится в сообщении.
Чемпионат России по настольному теннису проходит с 17 по 24 марта в Санкт-Петербурге.

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#спорт
#минспорт мо
#теннис
#чемпионат россии
#медали
#подмосковье
#московская область
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Экс-голкипер ЦСКА Новиков: Надо выпустить сильнейших на матч с Сербией
21 марта 2024, 15:46

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков заявил о том, что на матч с Сербией должны выйти сильнейшие футболисты сборной России.
«Давно нам не противостоял такой сильный соперник. У сербов в составе есть много топовых футболистов, которые играют в сильнейших лигах. Если они выставят основу, то это будет очень интересно. Карпину надо выпустить с первых минут всех, кого он считает самыми сильными футболистами страны», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Он добавил, что это также покажет и болельщикам самых сильных игроков нашей страны, особенно после стольких изменений и ротаций.

Новиков выразил уверенность, что матч будет интересным, однако спрогнозировать его исход, по словам эксперта, очень сложно.

Ранее футбольный эксперт Алексей Стрепетов заявил, что сербы в товарищеском матче с россиянами продемонстрируют полную отдачу, и нашей сборной надо быть к этому готовой.

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