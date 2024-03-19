Ушёл из жизни спортивный журналист и телеведущий Василий Уткин

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
На 53-м году жизни скончался известный спортивный журналист и телеведущий Василий Уткин, об этом сообщил его коллега Иван Карпов.
«Скорбный Карп докладывает в шоке: Вася Уткин — умер. Что-то с сердцем. Жуть!», — написал Карпов в своём Telegram-канале.
Широкая популярность пришла к Уткину в середине 90-х годов прошлого века. Тогда он работал спортивным комментатором на НТВ и «НТВ-Плюс».
15 июля 2016 года Уткина назначили креативным директором сети пабов «Джон Донн».
У журналиста были серьёзные проблемы со здоровьем. На протяжении всей жизни он страдал ожирением, его вес доходил до 215 килограммов.
Точная причина смерти Уткина ещё не названа.
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