Умер спортивный комментатор Уткин: Биография, Ожирение, Причины смерти

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
19 марта 2024 года стало известно о смерти одного из самых известных спортивных комментаторов России Василия Уткина.
Первым о смерти журналиста сообщил его коллега Иван Карпов.
О самых интересных фактах биографии Уткина, его проблемах со здоровьем и возможных причинах смерти расскажет редакция «Радио 1».
Уткин родился 6 марта 1972 года в подмосковной Балашихе. Его отец был учёным физиком, а мать — врачом. Как говорил сам журналист, его семья состояла из девяти человек. Всех их расстреляли во время сталинских репрессий. Уткин бросил филологический факультет Московского педагогического государственного университета на пятом курсе, планируя закончить его позже, однако, к учёбе он так и не вернулся, поскольку карьера спортивного журналиста пошла в гору.
Первой работой в профессии журналиста для Уткина стала должность редактора в программе Александра Политковского «Политбюро». Широкая популярность пришла к Уткину в середине 90-х годов прошлого века. Тогда он работал спортивным комментатором на НТВ и «НТВ-Плюс». В 2004 и 2005 годах Уткин стал лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор». С 1 сентября 2010 года Уткин занял пост главного редактора «НТВ-Плюс».
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
За свою яркую карьеру Уткина удалось поработать в большом количестве популярных СМИ, среди которых: «Коммерсантъ», «Газета.ру», «Советский спорт», «PROспорт», «Известия» и многих других.
Свой последний матч в качестве футбольного комментатора Уткин провёл в 2017 году на телеканале Eurosport 1. Тогда журналист освещал плей-офф Чемпионшип 1/2 финала «Фулхэм» — «Рединг».
После этого Уткин прокомментировал матч на «Первом канале», после чего разорвал отношения с ним.
В 2018 году Уткин возродил программу «Футбольный клуб» на своём авторском YouTube-канале.
Всю свою жизнь Василий Уткин страдал от проблем с лишним весом. В какой-то момент он стал тяжелее 200 килограмм, много сидел на различных диетах, сделал резекцию желудка в немецкой клинике, в результате чего цифры на весах удалось стабилизировать до отметки в 125 килограмм.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
В ноябре 2023 года спортивный комментатор попал в больницу, где врачи диагностировали у него атеросклероз (процесс отложения холестерина в стенке сосудов, и формирование атеросклеротических бляшек, вызывающих сужение артерии, с уменьшением поступления крови к органам (ишемия) и последующего тромбоза с полной закупоркой артерии (окклюзия).
О том, что звезда российских комментаторских будок ушёл из жизни, стало известно вечером 19 марта.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, предварительно, Уткин скончался из-за закупорки кровеносных артерий в лёгких. Журналисту стало плохо сегодня в обед, его экстренно госпитализировали в больницу, однако, спасти не смогли. Медики поставили Уткину диагноз — лёгочная эмболия.
При этом, официальных комментариев о смерти Уткина или сообщений от его близких пока не поступало.
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«Вася Уткин — умер. Что-то с сердцем. Жуть!», — написал он в своём Telegram-канале.
Детство
Уткин родился 6 марта 1972 года в подмосковной Балашихе. Его отец был учёным физиком, а мать — врачом. Как говорил сам журналист, его семья состояла из девяти человек. Всех их расстреляли во время сталинских репрессий. Уткин бросил филологический факультет Московского педагогического государственного университета на пятом курсе, планируя закончить его позже, однако, к учёбе он так и не вернулся, поскольку карьера спортивного журналиста пошла в гору.
Карьера спортивного комментатора
Первой работой в профессии журналиста для Уткина стала должность редактора в программе Александра Политковского «Политбюро». Широкая популярность пришла к Уткину в середине 90-х годов прошлого века. Тогда он работал спортивным комментатором на НТВ и «НТВ-Плюс». В 2004 и 2005 годах Уткин стал лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор». С 1 сентября 2010 года Уткин занял пост главного редактора «НТВ-Плюс».
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
За свою яркую карьеру Уткина удалось поработать в большом количестве популярных СМИ, среди которых: «Коммерсантъ», «Газета.ру», «Советский спорт», «PROспорт», «Известия» и многих других.
Свой последний матч в качестве футбольного комментатора Уткин провёл в 2017 году на телеканале Eurosport 1. Тогда журналист освещал плей-офф Чемпионшип 1/2 финала «Фулхэм» — «Рединг».
После этого Уткин прокомментировал матч на «Первом канале», после чего разорвал отношения с ним.
В 2018 году Уткин возродил программу «Футбольный клуб» на своём авторском YouTube-канале.
Проблемы со здоровьем
Всю свою жизнь Василий Уткин страдал от проблем с лишним весом. В какой-то момент он стал тяжелее 200 килограмм, много сидел на различных диетах, сделал резекцию желудка в немецкой клинике, в результате чего цифры на весах удалось стабилизировать до отметки в 125 килограмм.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
В ноябре 2023 года спортивный комментатор попал в больницу, где врачи диагностировали у него атеросклероз (процесс отложения холестерина в стенке сосудов, и формирование атеросклеротических бляшек, вызывающих сужение артерии, с уменьшением поступления крови к органам (ишемия) и последующего тромбоза с полной закупоркой артерии (окклюзия).
Возможные причины смерти
О том, что звезда российских комментаторских будок ушёл из жизни, стало известно вечером 19 марта.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, предварительно, Уткин скончался из-за закупорки кровеносных артерий в лёгких. Журналисту стало плохо сегодня в обед, его экстренно госпитализировали в больницу, однако, спасти не смогли. Медики поставили Уткину диагноз — лёгочная эмболия.
При этом, официальных комментариев о смерти Уткина или сообщений от его близких пока не поступало.
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Предварительно, причиной смерти Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии
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Евгения Парфентьева