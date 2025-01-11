Коньков раскрыл, к чему приведет отказ Казахстана от участия в детских соревнованиях России

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Возможный отказ Казахстана от участия в российских детско-юношеских соревнованиях приведет к потере хороших конкурентов. Об этом заявил двукратный обладатель Кубка Гагарина, хоккеист Сергей Коньков. По его мнению, российской стороне следует разобраться, чем этот шаг может быть обусловлен.
«В первую очередь, этот шаг чреват потерей игр с хорошими конкурентами. Наверняка, прежде чем принять какое-то решение, казахи посмотрят, какие варианты у них есть, с кем они будут играть. Надо понять, чем этот шаг может быть обусловлен», — пояснил спортсмен в беседе с «РБ Спорт».Напомним, ранее гендиректор казахстанского клуба «Барыс» Нурлан Оразбаев заявил, что казахские команды могут покинуть российские детско-юношеские соревнования.
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