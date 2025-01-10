Подмосковный лыжник Поздеев завоевал медаль Российско-Китайских молодёжных игр

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, говоря об ожиданиях от российского футбола в 2025 году, заявил, что ждет возвращения отечественных спортсменов «хоть куда-нибудь». По его словам, футболистам пора перестать вариться в собственном соку.