Подмосковный лыжник Поздеев завоевал медаль Российско-Китайских молодёжных игр

Видео: пресс-служба Минспорта МО
Бронзовую медаль завоевал лыжник из Московской области Арсений Поздеев на Российско-Китайских молодёжных зимних играх, для спортсмена эта награда стала первой в сезоне, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Арсений Поздеев занял третье место по итогам классической гонки на 15 километров среди юношей. Его результат составил 47 минут 24,5 секунды. Победителю забега — лыжнику из Костромы Андрею Сахарову — Поздеев уступил 1 минуту 34,8 секунды», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что Российско-Китайские зимние игры будут проходить в девяти олимпийских видах спорта, включая лыжное двоеборье, фигурное катание, горнолыжный спорт, кёрлинг и пр. В составе сборной России в играх участвуют пять представителей Московской области: лыжник Арсений Поздеев, сноубордистка Лидия Лукичева, фигуристы Малеина и Матвей Самохин, а также шорт-трекистка Фаиля Аймалетдинова.
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