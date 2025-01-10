Вице-президент АСА назвал Копылова фаворитом в бою с Кертисом

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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал Романа Копылова фаворитом в бою с Крисом Кертисом. По его мнению, россиянин не так силен в борьбе, на которую будет рассчитывать американец, но его крайне сложно перевести в партер.
«Думаю, Копылов сделает свое дело. Рому очень тяжело перевести в партер, у него хорошая защита от борьбы, а в стойке он сильно и точно бьет. А у Кертиса борьба все-таки не на том уровне, точнее, я говорю про давление. Борьба-то у парня неплохая, но только постоянное давление способно принести результат в бою с Копыловым», — поделился Бадаев в беседе с RT.В свою очередь бывший чемпион АСА Олег Борисов поделился своими ожиданиями от другого ожидаемого многими боя — Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола. В интервью MMA.Metaratings.ru он заявил, что у обоих бойцов равные шансы на победу.
«Оба сделали какие-то выводы. У Бивола огромные шансы. У него есть тайминг и скорость. Что-то он добавит. Что-то добавит и Бетербиев. У меня была ничья в первом поединке, и ничего с этого момента не изменилось. Эта равные боксеры. Опять 50 на 50», — пояснил Борисов.Читайте также:
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