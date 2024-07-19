Корнеев назвал идеальную кандидатуру для «Спартака»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказал мнение о том, что для «Спартака» идеальной кандидатурой на пост главного тренера был бы Владимир Ивич.
«Пока для меня назначение Станковича – это не более чем очередная ставка. Тем более, что отзывы с его предыдущих мест работы оставляют желать лучшего! Но давайте дадим ему время показать свою работу. <…> По мне, Ивич был бы идеальной кандидатурой для них!» – пояснил в беседе с Metaratings.ru Корнеев.
До этого сообщалось о том, что «Спартак» назначил Деяна Станковича на пост главного тренера команды.
Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов согласился с признанием Льва Яшина лучшим вратарём в истории футбола.
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