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Корнеев назвал идеальную кандидатуру для «Спартака»

19 июля 2024, 19:52
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказал мнение о том, что для «Спартака» идеальной кандидатурой на пост главного тренера был бы Владимир Ивич.
«Пока для меня назначение Станковича – это не более чем очередная ставка. Тем более, что отзывы с его предыдущих мест работы оставляют желать лучшего! Но давайте дадим ему время показать свою работу. <…> По мне, Ивич был бы идеальной кандидатурой для них!» – пояснил в беседе с Metaratings.ru Корнеев.

До этого сообщалось о том, что «Спартак» назначил Деяна Станковича на пост главного тренера команды.



Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов согласился с признанием Льва Яшина лучшим вратарём в истории футбола.

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Афанасьев предрёк смену чемпиона в будущем сезоне РПЛ
19 июля 2024, 20:35

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист «Торпедо» Андрей Афанасьев высказал мнение о том, что в будущем сезоне РПЛ чемпион сменится.
«Если судить по игре за Суперкубок, то «Зенит» смотрится очень хорошо. Но это всего лишь одна игра, а чемпионат — длинная дистанция. Мне кажется, что в этом сезоне нас ждёт смена чемпиона. Кто бросит вызов «Зениту»? «Динамо», ЦСКА и «Краснодар». Думаю, что и «Спартак» с «Локомотивом» могут дать бой петербуржцам», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Афанасьев.

Он пожелал появление такой команды, которая могла бы стать грозой для «Зенита», и тем самым продемонстрировать хороший футбол и порадовать всех фанатов.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение о том, что предстоящий матч команды с «Акроном» будет малоэффективным.

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#мнение
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«Да пошли они»: Тарасова жестко отреагировала на решение украинских спортсменов не жать рук россиянам на ОИ-2024
Тарасова: россияне проживут без украинских рукопожатий на ОИ-2024
19 июля 2024, 20:14

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко отреагировала на решение Украины игнорировать россиян на ОИ-2024, заявив о том, что их нежелание приветствовать российских атлетов ни на что не повлияет. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Да пошли они! Нам все равно на их рукопожатия», — заявила она.

Тренерша отметила, что для российской сборной главное выступать и показывать наилучшие результаты, а на формальности в виде приветствия можно не обращать внимания.

В 2023 году Международный олимпийский комитет решил допустить российских и белорусских спортсменов до ОИ-2024 под нейтральным флагом. Кроме того, спортсмены из России должны были пройти специальную олимпиадную комиссию из трех врачей и не могут присутствовать на церемонии открытия.

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#олимпиада 2024
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Экс-глава «Локомотива» Наумов предрёк малоэффективный матч команды с «Акроном»
19 июля 2024, 20:02

Фото: iStock/Dziurek

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение о том, что предстоящий матч команды с «Акроном» будет малоэффективным.
«Ничего хорошего от «Локомотива» в этом сезоне я не жду, потому что трансферы они провели отвратительные. Думаю, они будут бороться за середину турнирной таблицы. Что касается матча против «Акрона», то, я думаю, игра будет напряжённой и малоэффективной, будет не много моментов и итоговая ничья», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Наумов.

Он допустил, что обе команды в матче будут стараться работать на результат, однако, в частности у «Локомотива», по мнению специалиста, мало что получится из-за сделанных в клубе изменений.

Ранее заслуженный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказывал мнение о том, что команда в новом сезоне РПЛ не станет бороться за трофеи.

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#спорт
#игра
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#рпл
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Тренер Кафанов объяснил признание Яшина лучшим вратарем в истории футбола
19 июля 2024, 19:47

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов согласился с признанием Льва Яшина лучшим вратарём в истории футбола.
«Лев Яшин — лучший! Он первым в мире начал играть по всей штрафной площади, и поначалу на него обрушился шквал критики. Потом уже такой стиль игры назвали революцией в мировом футболе», — высказался в беседе с Metaratings.ru Кафанов.

Он также прокомментировал распределение следующих мест в данном рейтинге, отметив, что среди наилучших футболистов должен быть Буффон.

Напомним, Лев Яшин является единственным голкипером в истории, выигрывавшим главную индивидуальную награду для футболиста – «Золотой мяч».

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отметил игру вингера сборной Испании Ламина Ямаля, отметив, что именно за ним будущее спорта.

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#игры
#спорт
#футбол
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Стартовала регистрация на гала-матч «Легенд хоккея» в рамках Кубка Овечкина
19 июля 2024, 19:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная звёздных спортсменов «Легенды хоккея» выйдет на лёд в заключительный день VI Кубка Александра Овечкина среди детских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Гала-матч состоится 10 августа на «Арене Мытищи». В тот же день пройдёт финал турнира по киберхоккею Ovi Cyber Cup с призовым фондом 1 млн рублей.
«Это единственный турнир такого масштаба, билеты на который абсолютно бесплатные. Достаточно зарегистрироваться и получить QR-код. Задача – сделать просмотр таких матчей доступным для всех», – рассказали в пресс-службе.
Вход для зрителей будет свободным, регистрация открыта по ссылке.

Помимо этого, 10 августа с 10 утра желающие смогут принять участие в игровых активностях. Сам гала-матч с участием легендарных спортсменов стартует в 11 часов.

Кубок Александра Овечкина Ovi Cup проводится в Московской области с 2018 года. С 2019-го его устраивают на Арене имени Владимира Петрова в Красногорске. Участники – команды сильнейших хоккейных школ и академий страны.

За свою пятилетнюю историю соревнования стали одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране по числу участников, географии команд и уровню организации.

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#московская область
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Стало известно, когда Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК
Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после Олимпиады-2024
19 июля 2024, 14:00

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) по истечении срока полномочий. Об этом сообщается на сайте организации.
Напомним, что Исинбаеву избрали в комиссию атлетов в 2016 году на восьмилетний срок. Также с 2023 года она числится в комиссии по олимпийскому образованию.

Выборы ночных членов комиссии спортсменов МОК состоятся в ходе летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В настоящее время насчитывается 29 кандидатов, представляющих 15 видов спорта, которые претендуют на четыре освободившихся места.

Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом. Первый раз она держала победу на играх в Афинах в 2004 году, а второй – в Пекине в 2008 году. На Олимпийских играх 2012 года она получила бронзовую медаль.

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#елена исинбаева
#спорт
#олимпиада 2024
#выборы
#мок
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Японскую гимнастку не допустили до Олимпиады из-за курения и алкоголя
Японскую гимнастку Мияту не допустили до ОИ-2024 из-за курения и алкоголя
19 июля 2024, 13:50

Фото: iStock/yann vernerie

Капитана женской сборной Японии по спортивной гимнастике Сёко Мияту не допустили до Олимпийских игр в Париже из-за уличения в курении и употреблении алкоголя. Об этом сообщает издание Kyodo News, ссылаясь на заявление Японской ассоциации гимнастики (JGA).
Ранее появилась информация, что 19-летняя спортсменка не участвовала в тренировках национальной команды из-за ведения расследования. По законам Японии, курить и употреблять алкоголь разрешено только по достижении 20 лет.

По словам спортсменки, она позволила себе курение и алкоголь лишь один раз из-за сильного эмоционального перенапряжения. Но такое заявление не спасло ситуацию, и Мияту всё же не допустили до Олимпиады.

Сёко Мията – бронзовый призёр чемпионата мира 2022 года на бревне и двукратный серебряный призёр чемпионата Азии 2022 года в опорном прыжке и вольных упражнениях.

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#гимнастика
#спортсмены
#олимпиада 2024
#париж
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Подмосковный пловец Беляев завоевал вторую медаль Кубка России
19 июля 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль выиграл спортсмен из Московской области Кирилл Беляев на первом этапе Кубка России по плаванию на открытой воде, это уже вторая награда, завоёванная Беляевым в рамках турнира, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Кирилл Беляев пришёл вторым в заплыве на пять километров. Золотую медаль в этом соревновании выиграл представитель Удмуртии Денис Адеев, а на третью ступень пьедестала поднялся спортсмен из Тульской области Владислав Утробин», — говорится в сообщении.
Днём ранее Кирилл Беляев стал победителем Кубка России в заплыве на десять километров.

Всего в турнире, который проводился с 16 по 18 июля на Гребном канале в столичном районе Крылатское, приняли участие 100 спортсменов из разных регионов страны.

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Австралиец ампутировал палец ради участия в Олимпиаде
Член австралийской сборной ампутировал палец чтобы успеть к Олимпиаде
19 июля 2024, 12:57

Фото: IStock/Pablo Utrilla

Член сборной Австралии по хоккею на траве Мэтт Доусон согласился на ампутацию части пальца руки ради участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте Игр.
Уточняется, что спортсмен получил травму безымянного пальца руки незадолго до соревнований. Понимая, что процесс лечения будет слишком долгим, Доусон потребовал провести ампутацию части пальца чтобы успеть восстановиться к Олимпиаде.

Доусон является серебряным призером прошлых Олимпийских игр. Первая встреча сборной Австралии состоится 27 июля против команды Аргентины.

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