Колосков назвал спортсмена, за которым будущее футбола

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отметил игру вингера сборной Испании Ламина Ямаля, отметив, что именно за ним будущее спорта.
«Сборная Испании показывает самый интересный футбол на турнире. Они полностью заслужили место в финале. Ямаль, конечно, удивляет своей игрой. Не угаснет ли его звезда после Евро? Не думаю. Он уже показывает выдающийся уровень игры в столь юном возрасте. За ним будущее футбола», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Колосков.
Ранее Вячеслав Колосков позитивно отозвался об игре сборной Испании на чемпионате Европы. При этом, по его мнению, в Англии также играют футболисты высокого класса, однако не все они в необходимой форме.
Читайте также:
Колосков назвал игру Испании на Евро-2024 сказкой
Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала лучшую команду на Евро-2024
Испания стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу
Мелисса Тимофеева