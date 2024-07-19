Тренер Кафанов объяснил признание Яшина лучшим вратарем в истории футбола

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов согласился с признанием Льва Яшина лучшим вратарём в истории футбола.
«Лев Яшин — лучший! Он первым в мире начал играть по всей штрафной площади, и поначалу на него обрушился шквал критики. Потом уже такой стиль игры назвали революцией в мировом футболе», — высказался в беседе с Metaratings.ru Кафанов.
Он также прокомментировал распределение следующих мест в данном рейтинге, отметив, что среди наилучших футболистов должен быть Буффон.
Напомним, Лев Яшин является единственным голкипером в истории, выигрывавшим главную индивидуальную награду для футболиста – «Золотой мяч».
Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отметил игру вингера сборной Испании Ламина Ямаля, отметив, что именно за ним будущее спорта.
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