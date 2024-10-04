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Бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Коровашков назвал российского гребца Захара Петрова по-настоящему талантливым спортсменом и выразил радость возвращению петрову всех наград.
«Я очень рад за Захара! Он заслужил это «золото» в честной борьбе. Петров – очень перспективный каноист. Сейчас никто не обгонит его в каноэ-одиночке, он сильнейший. У него большой талант. Русские каноисты традиционно сильнейшие в мире, и сейчас у нас есть Захар Петров. С радостью буду передавать ему свой опыт, который накопил за карьеру», – высказался в беседе с Metaratings.ru Коровашков.При этом Россия славится е только талантливыми каноистами, но и спортсменами других видов. Так, двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу петербуржец Сергей Скольский уже установил 16 рекордов и готовится к новому.
«Спорт всегда был неотъемлемой частью моей жизни. В тяжёлую атлетику пришёл в 14 лет и больше уже не покидал спортзал. Примером для подражания стал мой лучший друг, который жал от груди 100 кг. В 16 лет мне удалось не только выжать свою «сотку», но и выполнить норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу», – рассказал о себе в беседе с «Петербургским дневником» Скольский.
Ранее сообщалось, что Международная федерация каноэ удовлетворила апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, вернув российскому каноисту Захару Петрову золотую медаль чемпионата мира, проходившего в Узбекистане.
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