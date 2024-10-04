Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 17 медалей на чемпионате ЦФО

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Семь золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на Центрального Федерального округа по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали в копилку областной команды принесли Ксения Здор, выступавшая в весовой категории 57 кг, Елизавета Кадымова в весовой категории 53 кг, Камила Гостенкова в весовой категории 49 кг, Сабина Омарова в весовой категории 67 кг, Амина Сайпова в весовой категории 46 кг, Арам Мурадян в весовой категории 58 кг и Иван Ермаков в весовой категории 54 килограмма», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала поднялись подмосковные спортсменки и спортсмены Вероника Макеева, Мария Масенкова, Хайбула Курбанов, Софья Соловьёва и Кирилл Панасенков. А бронзовые медали завоевали Надежда Кучмаева, Софья Заварыкина, Карим Архангельский, Тимур Михайлин и Ангелина Лифарь.
Всего в соревнования приняли участие около ста спортсменов из девяти российских регионов.
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