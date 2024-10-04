Российскому гребцу Петрову вернули отобранное ранее золото чемпионата мира

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Международная федерация каноэ (ICF) удовлетворило апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) и вернуло российскому каноисту Захару Петрову золотую медаль чемпионата мира, проходившего в Узбекистане.
Об этом РИА Новости рассказала генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова. В конце августа на чемпионате мира в узбекском Самарканде российского гребца лишили золотой медали на дистанции 500 метров, хотя его лодка пересекла финишную черту первой. Дело в том, что каноэ Петрова перевернулось перед самым финишем, а сам он упал в воду.
Сначала организаторы соревнований отметили россиянина как не финишировавшего. После его апелляции жюри пересмотрела своё решение, и Петрову вернули золотую медаль. Однако затем четыре страны опротестовали решение организаторов турнира, и у российского спортсмена во второй раз отобрали победу.
Наконец, совет директоров ICF рассмотрел апелляцию ВФГБК и принял решение присудить Петрову вторую золотую медаль. Теперь у заезда чемпионата мира на 500 метров официально два победителя.
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Сначала организаторы соревнований отметили россиянина как не финишировавшего. После его апелляции жюри пересмотрела своё решение, и Петрову вернули золотую медаль. Однако затем четыре страны опротестовали решение организаторов турнира, и у российского спортсмена во второй раз отобрали победу.
Наконец, совет директоров ICF рассмотрел апелляцию ВФГБК и принял решение присудить Петрову вторую золотую медаль. Теперь у заезда чемпионата мира на 500 метров официально два победителя.
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Александр Бойцов