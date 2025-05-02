Лучших спортсменов по итогам первого сезона «Единой школьной лиги» наградили в Дубне

Бывший главный тренер столичного «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о перспективах полузащитника национальной команды и французского «Гавра» Далера Кузяева. По мнению специалиста, игроку следует продолжать бороться за место в основном составе команды, за которую он сейчас выступает.