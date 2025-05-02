Лучших спортсменов по итогам первого сезона «Единой школьной лиги» наградили в Дубне

Фото: Администрация г.о. Дубна
Награждение лучших спортсменов по итогам первого сезона «Единой школьной лиги» состоялось в подмосковной Дубне. Глава городского округа Максим Тихомиров лично поздравил отличившихся.
«Поздравляю всех участников! Вы стали одними из первых в области, кто принял участие в этом пилотном проекте. Успехов и ярких побед в следующем сезоне!» — сказал Тихомиров.
В муниципальном этапе победила команда гимназии №11, ей присвоено соответствующее звание. По словам ребят, самой легкой была победа по волейболу, а трудной — по баскетболу.
«Мы были уверены, что мы сильнее. И без всяких нервов и напрягов довели дело до победы», — сказал гимназист Денис Зайцев.А шахматисты лицея имени Кадышевского получили второе место в областном «Финале четырёх, представляя Дубну на региональном уровне. Лучшим игроком назвали Григория Фирсова.
Таким образом завершился первый сезон соревнований в рамках «Единой школьной лиги». Проведены мастер-классы с титулованными спортсменами и более ста матчей. В них приняли участие свыше полутысячи школьников Дубны.
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