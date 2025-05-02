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Традиционная первомайская эстафета состоялась в Кашире

В первомайской эстафете в Кашире приняли участие более 200 спортсменов
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В традиционной первомайской эстафете в Кашире приняли участие 29 команд и более 200 спортсменов. На торжественном открытии у спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева команды приветствовали заместитель главы округа Светлана Зосимова, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев и председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров.
Почетные гости поздравили участников и зрителей с этим ярким спортивным событием и пожелали удачи в соревнованиях.

Спортсмены стартовали в трех этапах, разделившись по возрастным группам. В первом забеге участвовали ученики 10-11 классов, во втором — ребята из 7-9 классов, а в третьем — студенты колледжей и представители предприятий округа. Команды школы №4 заняли первые места в первых двух забегах, а в третьем победила команда спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева.

Вторые места в забегах заняли школы №7 и №1, а также Каширское отделение профессионального колледжа «Московия». В третьем забеге призовые места заняли Ожерельевская школа-интернат, школа №3 и Ожерельевский железнодорожный техникум.

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#железнодорожный
#кашира
#спортсмены
#ученики
В Орехово-Зуеве 2 мая стартовал турнир по дзюдо памяти Геннадия Сидорина
02 мая 2025, 18:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуевский

Во Дворце спорта «Восток» 2 мая стартовал 12-й ежегодный турнир по дзюдо, посвященный памяти Геннадия Сидорина — основателя дзюдо и самбо в Орехово-Зуевском округе. Мероприятие проводится при поддержке Федерации дзюдо и самбо городского округа.
Геннадий Сидорин известен не только как тренер, но и как человек, воспитавший целую плеяду спортсменов. Через его школу прошли тысячи учеников, более 30 из которых стали мастерами спорта. Его наследие продолжает вдохновлять новые поколения. На турнир съехалось более 500 юных спортсменов из разных регионов России — мальчишки и девчонки в возрасте от 9 до 13 лет. Все они стремятся показать свои навыки, продемонстрировать мастерство и побороться за победу.

Правила для этой возрастной категории строгие: каждая схватка длится всего 2 минуты. Судьи оценивают выступления по трем ключевым категориям: «ЮКА» (минимальная оценка), «ВАЗА-АРИ» (полпобеды) и заветный «ИППОН» — чистая победа, к которой стремится каждый участник.

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Лучших спортсменов по итогам первого сезона «Единой школьной лиги» наградили в Дубне

Умер посетивший 18 чемпионатов мира и Европы футбольный фанат-барабанщик
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#человек
#орехово-зуево
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Лучших спортсменов по итогам первого сезона «Единой школьной лиги» наградили в Дубне
02 мая 2025, 15:51

Фото: Администрация г.о. Дубна

Награждение лучших спортсменов по итогам первого сезона «Единой школьной лиги» состоялось в подмосковной Дубне. Глава городского округа Максим Тихомиров лично поздравил отличившихся.
«Поздравляю всех участников! Вы стали одними из первых в области, кто принял участие в этом пилотном проекте. Успехов и ярких побед в следующем сезоне!» — сказал Тихомиров.

В муниципальном этапе победила команда гимназии №11, ей присвоено соответствующее звание. По словам ребят, самой легкой была победа по волейболу, а трудной — по баскетболу.

«Мы были уверены, что мы сильнее. И без всяких нервов и напрягов довели дело до победы», — сказал гимназист Денис Зайцев.
А шахматисты лицея имени Кадышевского получили второе место в областном «Финале четырёх, представляя Дубну на региональном уровне. Лучшим игроком назвали Григория Фирсова.

Таким образом завершился первый сезон соревнований в рамках «Единой школьной лиги». Проведены мастер-классы с титулованными спортсменами и более ста матчей. В них приняли участие свыше полутысячи школьников Дубны.

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#спорт
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#дети
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Умер посетивший 18 чемпионатов мира и Европы футбольный фанат-барабанщик
Скончался посетивший 18 чемпионатов мира и Европы фанат Испании Маноло-барабанщик
02 мая 2025, 00:03

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Преданный фанат футбольный сборной Испании Мануэль Касерес Артесеро, более известный как Маноло-барабанщик, скончался в возрасте 76 лет. Мужчина посетил 10 чемпионатов мира и 8 чемпионатов Европы, став примером «настоящего поклонника» национальной команды. Информацию о его смерти подтвердило издание Football Espana.
Маноло не смог присутствовать лишь на чемпионате мира в Катаре в 2022 году (из-за проблем с бронированием отеля). Это стало редким исключением за десятилетия поддержки команды. Болельщик не только сопровождал сборную, но и руководил группами фанатов, а также владел популярным баром в Валенсии, который превратил в место встречи единомышленников.

За несколько дней до смерти его госпитализировали с респираторными осложнениями. Мужчина ушел из жизни 1 мая. Официальный аккаунт сборной Испании в соцсетях выразил соболезнования родным и близким относительно смерти Касереса.

«Мы знаем, что ты и дальше будешь заставлять наши сердца биться», — отметили в пресс-службе команды.
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#спорт
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Лев Лещенко высказался об отставке главного тренера «Динамо» Марцела Лички
Лещенко положительно оценил отставку главного тренера «Динамо» Лички
01 мая 2025, 21:57

Лев Лещенко (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Лев Лещенко является давним поклонником московского «Динамо». Народный артист России прокомментировал расставание клуба с Марцелом Личкой и высказался о назначении Ролана Гусева.
Артист отметил, что уход Лички был ожидаемым и правильным решением, сам футболист, очевидно, чувствовал, что «ресурс исчерпан».

«Так бывает всегда – и в театре, и в футболе. Меняют актёров, меняют игроков, меняют тренеров. Это нормально. Нужна перезагрузка была», – отметил Лещенко в беседе с «Постньюс».
Также певец положительно оценил назначение Гусева исполняющим обязанности главного тренера. Получение спортсменом возможности провести последние четыре матча – «это очень хорошо», добавил Лещенко.

Он подчеркнул, что Гусев много работал с молодёжными командами, поэтому лучше, чем новый специалист со стороны, проявит себя и реализует задуманное.

Отвечая на вопрос, стоило ли увольнять Личку за четыре тура до конца, Лещенко подчеркнул, что это не имело большого значения.

«Динамо всё равно не будет в тройке, это уже совершенно точно. Замена главного тренера – это абсолютно правильный ход. Это даст Гусеву шанс проявить себя, попробовать замотивировать команду или изменить тактику», – отметил исполнитель.
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Агент Паулу Барбоза: «Спартак» уже забыл о Промесе — у них теперь есть Маркиньос
Агент Паулу Барбоза считает невозможным возвращение Квинси Промеса в «Спартак»
01 мая 2025, 19:43

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал возможность возвращения голландца Квинси Промеса в московский «Спартак». По его мнению, такое развитие событий крайне маловероятным.
Более того, в беседе с корреспондентом сетевого издания «РБ Спорт» специалист назвал такое возвращение скандально известного футболиста попросту невозможным.

«Мне кажется, что возвращение Промеса в "Спартак" уже точно невозможно. Наверное, это уже пройденный этап. Думаю, "Спартак" уже забыл о Промесе, и это правильно — Квинси многое сделал для "Спартака", но он уже в прошлом. Тем более что у них есть Маркиньос, который в великолепной форме», — сказал футбольный функционер.

Он также напомнил, что у «красно-белых» есть Барко, определяющий игру в середине поля, и приобретённый в зимнее трансферное окно Солари, который уже отметился первым забитым мячом в новой команде. При наличии этих сильных аргентинцев полузащита «Спартака» точно не нуждается в Промесе, заключил Барбоза.

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#спорт
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#спартак
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