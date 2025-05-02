Традиционная первомайская эстафета состоялась в Кашире

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В традиционной первомайской эстафете в Кашире приняли участие 29 команд и более 200 спортсменов. На торжественном открытии у спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева команды приветствовали заместитель главы округа Светлана Зосимова, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев и председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров.
Почетные гости поздравили участников и зрителей с этим ярким спортивным событием и пожелали удачи в соревнованиях.
Спортсмены стартовали в трех этапах, разделившись по возрастным группам. В первом забеге участвовали ученики 10-11 классов, во втором — ребята из 7-9 классов, а в третьем — студенты колледжей и представители предприятий округа. Команды школы №4 заняли первые места в первых двух забегах, а в третьем победила команда спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева.
Вторые места в забегах заняли школы №7 и №1, а также Каширское отделение профессионального колледжа «Московия». В третьем забеге призовые места заняли Ожерельевская школа-интернат, школа №3 и Ожерельевский железнодорожный техникум.
Спортсмены стартовали в трех этапах, разделившись по возрастным группам. В первом забеге участвовали ученики 10-11 классов, во втором — ребята из 7-9 классов, а в третьем — студенты колледжей и представители предприятий округа. Команды школы №4 заняли первые места в первых двух забегах, а в третьем победила команда спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева.
Вторые места в забегах заняли школы №7 и №1, а также Каширское отделение профессионального колледжа «Московия». В третьем забеге призовые места заняли Ожерельевская школа-интернат, школа №3 и Ожерельевский железнодорожный техникум.
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