Лыжники Большунов и Коростелев выиграли командный спринт на чемпионате России

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Лыжники Александр Большунов и Савелий Коростелев стали победителями командного спринта на чемпионате России. Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область).
Большунов и Коростелев победили с результатом 18 минут 10,5 секунды. Примечательно, что Коростелев впервые завоевал золото на первенстве страны.
Второе место заняли спортсмены сборной Коми — Илья Семиков и Ермил Вокуев. Они отстали на 4,6 секунды. Третье место принадлежит представителям Республики Татарстан Ивану Горбунову и Сергею Ардашеву. Их результат составил +7,9 секунд.
Ранее сообщалось, что Александр Большунов на чемпионате России прервал серию из 23 побед. Лыжник занял девятое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем.
Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 16 по 24 марта.
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Второе место заняли спортсмены сборной Коми — Илья Семиков и Ермил Вокуев. Они отстали на 4,6 секунды. Третье место принадлежит представителям Республики Татарстан Ивану Горбунову и Сергею Ардашеву. Их результат составил +7,9 секунд.
Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 16 по 24 марта.
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Екатерина Коршунова