Большунов выиграл 22-ю индивидуальную гонку в сезоне, победив в спринте на ЧР

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял первое место в спринтерском забеге свободным стилем на чемпионате России. Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область).
Большунов пробежал дистанцию за 3 минуты 13,49 секунды. Второе место занял Иван Горбунов, который отстал от победителя на 0,11 секунды.
Александр Большунов одержал победу в двадцать второй гонке подряд. Лыжник является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Один раз Большунов становился чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что подмосковная горнолыжница выиграла этап Кубка России в дисциплине слалом-гигант. Кубок России по горнолыжному спорту среди женщин проходил 12 марта в Южно-Сахалинске.
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Александр Большунов одержал победу в двадцать второй гонке подряд. Лыжник является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Один раз Большунов становился чемпионом мира.
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Екатерина Коршунова