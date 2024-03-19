Российский лыжник Большунов проиграл в гонке на ЧР и прервал серию из 23 побед

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Российский лыжник Александр Большунов на чемпионате России прервал серию из 23 побед. Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область).
Отмечается, что спортсмен занял девятое место в гонке с раздельным стартом классическим стилем, преодолев дистанцию 10 километров за 24 минуты 35,4 секунды. Гонку выиграл Ермил Вокуев, результат которого составил 23 минуты 50 секунд.
Александр Большунов впервые в сезоне не смог выиграть личную гонку. Спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад.
Напомним, 16 марта лыжник Александр Большунов занял первое место в спринтерском забеге свободным стилем на чемпионате России.
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