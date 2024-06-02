Мадридский «Реал» обыграл «Боруссию» и в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов

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В финале Лиги чемпионов «Реал» (Мадрид) обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Эта победа в главном клубном турнире Европы стала для «сливочных» 15-й.
Ни одна команда не выигрывала Лигу чемпионов (ранее — Кубок чемпионов) чаще, чем испанский королевский клуб, напоминает «Спортбокс.ру». Ближайший преследователь итальянский «Милан» выигрывал турнир семь раз. Из этих 15-ти побед три «Реал» одержал под руководством Карло Анчелотти. Всего на счету великого итальянского тренера пять побед в Лиге чемпионов — ещё дважды он выигрывал трофей с «Миланом».
К финалу 2024 года «Реал» подходил в статусе фаворита. Впрочем, соперникам «Боруссии» по четвертьфиналу и полуфиналу «Атлетико» и «Пари Сен-Жермен» также отдавалось предпочтение, однако в главный матч пробилась именно немецкая команда. И в первом тайме «Боруссия» просто «возила» королевский клуб. У «Реала» было преимущество по владению мячом, но опасные моменты возникали исключительно у ворот Куртуа. Однако бельгиец был надёжен, а когда не мог помочь и он, игроки «Боруссии» промахивались.
Создалось впечатление, что немецкой команды просто не хватило на все 90 минут. Ближе к концу матча, на 74-й минуте, первый мяч головой забил Кавахаль после подачи с углового Тони Крооса, проводившего в футболке «Реала» последний матч. А через несколько минут, воспользовавшись ошибкой «Боруссии» в защите, Винисиус вышел один на один и снял все вопросы о победителе. «Реал» в очередной раз стал лучшим клубом Европы.
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К финалу 2024 года «Реал» подходил в статусе фаворита. Впрочем, соперникам «Боруссии» по четвертьфиналу и полуфиналу «Атлетико» и «Пари Сен-Жермен» также отдавалось предпочтение, однако в главный матч пробилась именно немецкая команда. И в первом тайме «Боруссия» просто «возила» королевский клуб. У «Реала» было преимущество по владению мячом, но опасные моменты возникали исключительно у ворот Куртуа. Однако бельгиец был надёжен, а когда не мог помочь и он, игроки «Боруссии» промахивались.
Создалось впечатление, что немецкой команды просто не хватило на все 90 минут. Ближе к концу матча, на 74-й минуте, первый мяч головой забил Кавахаль после подачи с углового Тони Крооса, проводившего в футболке «Реала» последний матч. А через несколько минут, воспользовавшись ошибкой «Боруссии» в защите, Винисиус вышел один на один и снял все вопросы о победителе. «Реал» в очередной раз стал лучшим клубом Европы.
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Александр Бойцов