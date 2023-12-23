Мадридский «Реал» хочет арендовать игрока питерского «Зенита»

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Мадридский «Реал» планирует арендовать бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана.
AS сообщает, что клуб из Испании хочет арендовать игрока в зимнее трансферное окно с правом выкупа. Игрок из Бразилии подходит под ключевые критерии поиска: Ренан левша, молод и стоит недорого. По оценкам Transfermarkt, футболист стоит 9 миллионов евро.
Основным препятствием сделки являются санкции, которые запрещают европейским клубам взаимодействовать с российскими командами, которые связаны с государственными структурами.
Роберт Ренан оказался в «Зените» в январе 2023 года. Он сыграл 18 матчей во всех турнирах. Особо результативными действиями не запомнился. До этого футболист защищал цвета бразильского «Коринтианса».
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Основным препятствием сделки являются санкции, которые запрещают европейским клубам взаимодействовать с российскими командами, которые связаны с государственными структурами.
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Мария Фирсова