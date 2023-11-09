Шведским хоккеистам решили запретить носить одежду с символикой страны

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Федерация хоккея Швеции запрещает игрокам сборной страны носить одежду с символикой Швеции на выездных матчах.
Об этом пишет VG.
При этом форму разрешено использовать в автобусе и в отелях.
Данный запрет связан с терактом, который произошёл 16 октября перед матчем квалификации Евро-2024 между командами Бельгии и Швеции. Радикальный исламист начал стрелять по людям, которые были одеты в форму шведской команды. Два человека скончались, несколько получили ранения.
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«Мы не должны носить официальную одежду национальной сборной в поездках в страны и обратно, и это относится ко всем нашим командам», —заявил начальник службы безопасности федерации Аббе Терслефф.
Данный запрет связан с терактом, который произошёл 16 октября перед матчем квалификации Евро-2024 между командами Бельгии и Швеции. Радикальный исламист начал стрелять по людям, которые были одеты в форму шведской команды. Два человека скончались, несколько получили ранения.
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Мария Фирсова