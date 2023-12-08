Мария Шарапова: Маме было наплевать на мои теннисные успехи

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о влиянии на её жизнь и карьеру своих родителей. По словам знаменитой теннисистки и признанной красавицы, папа был очень жёстким человеком, а мама абсолютно не интересовалась турнирными успехами дочери.
Родилась Маша в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа, напоминает сайт «Чемпионат.ком». Детство будущая звезда провела в Сочи, где условия для занятий теннисом были, конечно, получше. Большую часть жизни она провела во Флориде (США). Там ей ещё в бытность игроком покорялись турнирные достижения, да и климат помягче, чем в Югре.
Мария рассказывала, что отец подстёгивал и стимулировал её к достижению высоких спортивных результатов, подчас довольно суровыми методами.
Возможно, не в последнюю очередь благодаря влиянию матери Мария стала не только успешной спортсменкой, но и яркой медийной персоной, интервью у которой брать было не только почётно, но и интересно.
Что касается теннисной карьеры, то Маша не подвела и папу. С 2004 по 2014 год она выиграла все турниры Большого шлема — Уимблдон в 2004-м, Открытый чемпионат США в 2006-м, Открытый чемпионат Австралии в 2008 и «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции) в 2012 и 2013 годах. Также российская спортсменка победила в 36 турнирах серии WTA (Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде и ещё трижды была чемпионкой в парном. Помимо красоты и теннисных успехов, Маша известна продолжительными романом со знаменитым певцом и сыном певца Энрике Иглесиасом.
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Мария рассказывала, что отец подстёгивал и стимулировал её к достижению высоких спортивных результатов, подчас довольно суровыми методами.
«А маме было всё равно, на первом месте я в мировом рейтинге или на 300-м. Она меня на балет водила, следила, чтобы я развивалась и интересовалась разными вещами, помимо спорта», — сказала Шарапова.
Возможно, не в последнюю очередь благодаря влиянию матери Мария стала не только успешной спортсменкой, но и яркой медийной персоной, интервью у которой брать было не только почётно, но и интересно.
Что касается теннисной карьеры, то Маша не подвела и папу. С 2004 по 2014 год она выиграла все турниры Большого шлема — Уимблдон в 2004-м, Открытый чемпионат США в 2006-м, Открытый чемпионат Австралии в 2008 и «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции) в 2012 и 2013 годах. Также российская спортсменка победила в 36 турнирах серии WTA (Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде и ещё трижды была чемпионкой в парном. Помимо красоты и теннисных успехов, Маша известна продолжительными романом со знаменитым певцом и сыном певца Энрике Иглесиасом.
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Александр Бойцов