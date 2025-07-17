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Мария Шарапова выставила на продажу дом в США

WSJ: Теннисистка Мария Шарапова хочет продать свой дом за 25 миллионов долларов
Мария Шарапова (Фото: Инстаграм* @mariasharapova)

Теннисистка Мария Шарапова выставила на продажу дом в США. Об этом информирует The Wall Street Journal.



Дом, построенный по индивидуальному заказу, находится на Манхэттен-Бич. За недвижимость просят 24,995 млн долларов.

В начале 2020-го Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Через некоторое время она сообщила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом. 1 июля 2022 года у пары родился сын, которого назвали Теодором.

*Запрещен в РФ

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