Мария Шарапова показала редкое фото с трехлетним сыном от британского миллионера
Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась редкой фотографией со своим единственным сыном Теодором, которому накануне исполнилось три года. Трогательный кадр она опубликовала в своем Instagram*.
На снимке запечатлены объятия теннисистки с наследником во время празднования дня рождения. Чтобы подчеркнуть, как быстро растут дети, спортсменка оставила соответствующую подпись.
«Уже три! И это действительно правда», — написала счастливая мама.Мария Шарапова родила сына от британского миллионера Алекса Гилкса. Мужчина сделал предложение в 2022 году, но пара так и не расписалась. Звездная семья предпочитает не делиться подробностями личной жизни, делая исключение для особых моментов.
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