Мария Шарапова показала редкое фото с трехлетним сыном от британского миллионера

03 июля 2025, 09:55

Мария Шарапова (Фото: Инстаграм*/mariasharapova)

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поделилась редкой фотографией со своим единственным сыном Теодором, которому накануне исполнилось три года. Трогательный кадр она опубликовала в своем Instagram*.





На снимке запечатлены объятия теннисистки с наследником во время празднования дня рождения. Чтобы подчеркнуть, как быстро растут дети, спортсменка оставила соответствующую подпись.

«Уже три! И это действительно правда», — написала счастливая мама.