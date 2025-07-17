Бывший футболист «Локомотива» оценил игру Сергея Пиняева
Вадим Евсеев заявил, что Пиняев уже созрел для игры в Европе
Российский футбольный тренер Вадим Евсеев оценил игру нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева.
В беседе с «РБ Спорт» Евсеев заявил, что Пиняев уже созрел для игры в Европе.
«Пиняев готов играть в Европе. В прошлом сезоне Сергей, как и весь «Локомотив», играл с перепадами. Пиняеву ещё не хватает стабильности, так как он молодой игрок. Его возили в «МЮ» на просмотр, поэтому есть перспектива. Сергею нужно подтвердить свой уровень в новом сезоне», — высказался футболист.Напомним, что петербургский «Зенит» и ЦСКА были заинтересованы в подписании нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева, однако сам спортсмен намерен перейти лишь в европейский чемпионат. Рыночная стоимость 20-летнего игрока оценивается в 8 миллионов евро, а контракт Пиняева с клубом рассчитан до лета 2028 года.