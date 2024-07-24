Мария Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток XXI века по версии ESPN

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Крупнейшее американское спортивное издание ESPN составило рейтинг лучших теннисисток XXI века. Россиянка Мария Шарапова заняла в этом списке третье место.
Возглавляют рейтинг сёстры Серена и Винус Уильямс (США) — первое и второе места соответственно. Действующая первая ракетка мира полячка Ига Швёнтек заняла в этом перечне только пятую строчку, пропустив на четвёртое место Жюстин Энен из Бельгии. Далее в ТОП-10 расположились Ким Клейстерс (Бельгия), Наоми Осака (Япония), Эшли Барти (Австралия), Ангелика Кербер (Германия) и Амели Моресмо (Франция).
Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За годы своей спортивной карьеры она выиграла 39 титулов WTA (Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация - прим. ред.), из которых 36 — в одиночном разряде. В их число вошли пять титулов на турнирах «Большого шлема» и победа на итоговом чемпионате WTA.
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