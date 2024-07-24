Мария Шарапова вошла в тройку лучших теннисисток XXI века по версии ESPN

Подмосковные спортсмены завоевали на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет 11 медалей. В их активе – три золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.