Мать фехтовальщика Биды заявила, что ее сын пытался уволиться из Росгвардии

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Мать российского шпажиста Сергея Биды Елена Гришина заявила, что у ее сына было разрешение на выезд из РФ. Об этом сообщает RT.
«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали», — приводит слова Гришиной RT.
Гришина отметила, что Сергей Бида планировал уехать для того, чтобы сделать операции, после чего он возможно возвратился бы.
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