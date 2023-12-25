Полиция приняла решение по уголовному делу против Киркорова

Фото: iStock/Akintevs
Полицейские отказали в возбуждении уголовного дела против Филиппа Киркорова после того, как он толкнул охранника со сцены «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил источник телеграм-канала SHOT.
Напомним, охранник площадки «Крокус Сити Холл» написал заявление в полицию на певца Филиппа Киркорова за причинение легких телесных повреждений. 27 сентября артист пытался попасть за кулисы во время юбилейного концерта Ани Лорак в «Крокус Сити Холл». Дорогу ему преградил охранник, которого Киркоров грубо толкнул, нанеся ему травму.
Читайте также:
Охранник, которого избил Филипп Киркоров, обратился в полицию с заявлением
Киркоров оправдался перед Песковым за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
В Госдуме прокомментировали проект о запрете ходить голыми
Екатерина Коршунова