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Полиция приняла решение по уголовному делу против Киркорова

SHOT: полиция отказала в возбуждении уголовного дела против Киркорова
25 декабря 2023, 17:40
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Полицейские отказали в возбуждении уголовного дела против Филиппа Киркорова после того, как он толкнул охранника со сцены «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил источник телеграм-канала SHOT.

Сообщается, что материалы по данному случаю, рассматриваемые с 30 сентября, сегодня были отправлены в Красногорскую городскую прокуратуру для проверки законности решения ОМВД микрорайона Павшино. По данном экспертизы, у пострадавшего охранника выявили вред здоровью средней степени тяжести, однако при этом травма не представляет угрозу для жизни мужчины.

Напомним, охранник площадки «Крокус Сити Холл» написал заявление в полицию на певца Филиппа Киркорова за причинение легких телесных повреждений. 27 сентября артист пытался попасть за кулисы во время юбилейного концерта Ани Лорак в «Крокус Сити Холл». Дорогу ему преградил охранник, которого Киркоров грубо толкнул, нанеся ему травму.

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Добровинский: Ситуацию с охранником, которого толкнул Киркоров, уже уладили
25 декабря 2023, 14:45

Фото: iStock/chanakon laorob

Ситуацию с охранником, которого Народный артист России Филипп Киркоров столкнул со сцены, уладили ещё в сентябре, об этом сообщил адвокат артиста Александр Добровинский в интервью для SHOT.
Напомним, ранее стало известно, что 27 сентября Киркоров пытался попасть за кулисы во время юбилейного концерта Ани Лорак в «Крокус сити холле». Путь ему преградил охранников, которого Киркоров грубо толкнул, нанеся ему лёгкие телесные повреждения.

Сегодня стало известно, что пострадавший написал на звезду заявление в полицию.

По словам Добровинского, следователь пришёл к Киркорову ещё в сентябре, сразу после инцидента. Тогда стороны конфликта договорились о решении, которое всех устроило.

Сейчас же, по словам Добровинского, о произошедшем вспомнили, чтобы подлить масла в огонь после того, как Киркоров засветился на «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой.

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#полиция
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Охранник, которого избил Филипп Киркоров, обратился в полицию с заявлением
Mash: на Киркорова написали заявление за причинение легких телесных повреждений
25 декабря 2023, 13:24

Фото: официальный сайт Филиппа Киркорова

Охранник площадки «Крокус Сити Холл» написал заявление в полицию на певца Филиппа Киркорова за причинение легких телесных повреждений. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что артист сбросил охранника со сцены. Киркоров в компании из пяти человек совершил попытку проникнуть за кулисы во время концерта Ани Лорак, однако охранник попросил подождать для согласования пропуска. После этого чего болгарский исполнитель оттолкнул охранника, и тот упал со сцены. Пострадавшему диагностировали растяжение связок правого голеностопа.

Как стало известно, инцидент произошел в конце сентября. Однако сейчас охранник обратился за помощью к адвокату Сергею Васильеву и активистам движения «Сорок сороков». По предварительной информации, артисту может грозить до 4 месяцев ареста.

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Киркоров оправдался перед Песковым за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
Филипп Киркоров оправдал участие в вечеринке Ивлеевой данным заранее обещанием
24 декабря 2023, 17:20

Фото: iStock/shironosov

Певец Филипп Киркоров оправдался перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым за участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает «СтарХит».
Отмечается, что беседа состоялась на премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». По словам Киркорова, он посетил вечеринку из-за того, что заранее пообещал блогерше Анастасии Ивлеевой, не зная полностью концепции праздника.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти», — заявил артист.

Напомним, Ивлеева организовала вечеринку в ночь с 20 на 21 декабря в клубе Mutabor. Дресс-код мероприятия предполагал минимум одежды. При этом Анастасия обещала направить деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки, на благотворительность.

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#артист
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«Роснано» судится с компанией Льва Лещенко
24 декабря 2023, 16:25

Фото: iStock/Zolnierek

Mash сообщает, что компания народного артиста РСФСР Льва Лещенко оказалась должна почти 15 млн рублей.
ООО «Финк электрик» создал Лев Лещенко совместно с композитором Игорем Крутым и Юрием Финком, который был ранее судим за мошенничество.

Компания должна была выпускать элементы космических аппаратов и железнодорожное оборудование. Для нужд производства арендовали у «Роснано» помещение, пишет Mash.

Но у компании начались проблемы: арендодатель требовал заплатить неустойку за несколько лет. Игорь Крутой покинул состав правления «Финк электрик». А Лещенко и Финк, несмотря на просьбы, ничего не выплачивали.

В 2022 году суд взыскал с них 11,7 млн рублей. Ещё спустя некоторое время — 356 тысяч рублей. Сумма долга составила почти 15 млн.

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#шоу-бизнес
#новости
#суд
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Режиссёр Крыжовников рассказал, как выбирал актёров в сериал «Слово пацана»
Режиссёр Крыжовников: Минекаев и Пересильд были первыми утвержденными актерами
24 декабря 2023, 14:21

Фото: istockphoto/Darwin Brandis

Рузиля Минекаева, который сыграл героя Марата, первого утвердили в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Об этом рассказал режиссер проекта Жора Крыжовников.

«Как только он появился, сразу стало понятно, что он будущая звезда», — написал Жора Крыжовников в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).
По его словам, Минекаев - тонкий, глубокий, разный и жутко обаятельный человек. Крыжовников пожелал ему удачи.
Анна Пересильд сразу была утверждена на роль Айгуль. Крыжовников встретил её с мамой — актрисой Юлией Пересильд на фестивале.

«И вот, когда увидел Аню, сразу понял, что Айгуль найдена! Но для Ани это только начало, она еще высадится на Луне в новом фильме «Вызов», столько в ней энергии и таланта», —считает Крыжовников.
В основе сериала «Слово пацана» лежит книга Роберта Гараева о процессе появления криминальных подростковых группировок в Татарстане в конце прошлого века.

Ранее сообщалось, что рэпер Канье Уэст репостнул в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию актера Ярослава Могильникова, который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана».

На фото 16-летний актёр одет в мерч нового альбома рэпера Vultures. Первым фотографию в социальных сетях опубликовал новый глава бренда Yeezy Гоша Рубчинский, а потом у себя на странице снимок опубликовал и Канье Уэст.

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#сериал
#кино
#актеры
#режиссёр
#новости
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Долги артиста Киркорова выросли в 2 раза после вечеринки у Ивлеевой
24 декабря 2023, 13:54

Фото: iStock/nantonov

Филипп Киркоров должен ФНС 12 млн рублей.
Baza сообщает, что ещё месяц назад долг Филиппа Киркорова составлял всего 5,5 млн рублей, но сейчас цифра выросла почти в два раза. После вечеринки в «Мутаборе» Киркоров стал должен налоговой уже 12 млн рублей.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе» написал на короля эстрады обращение. Mash передаёт, что, по словам главы ФППК, на вечеринке было место пропаганде ЛГБТ. Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.

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#певец
#артист
#шоу-бизнес
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Канье Уэст опубликовал Ералаша из «Слова пацана» в сторис
24 декабря 2023, 12:05

Фото: istockphoto/Venerala

Рэпер Канье Уэст репостнул в Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию актера Ярослава Могильникова, который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана».
На фото 16-летний актёр одет в мерч нового альбома рэпера Vultures. Первым фотографию в социальных сетях опубликовал новый глава бренда Yeezy Гоша Рубчинский, а потом у себя на странице снимок опубликовал и Канье Уэст.

14 декабря российский стилист Гоша Рубчинский был назначен главным дизайнером бренда одежды Канье Уэста.

«Приход этого легендарного российского дизайнера в Yeezy, выдающийся мировой бренд в области музыки и моды, является важной вехой в истории дизайна», — было сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что саундтрек к популярному российскому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» под названием «Пыяла» («Стекло») в исполнении татаро-петербургского дуэта «АИГЕЛ» на протяжении двух недель возглавляет рейтинги на различных музыкальных платформах.

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#шоу-бизнес
#одежда
#рэп
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Ивлеева вырученные деньги за «голую вечеринку» потратит на благотворительность
24 декабря 2023, 10:54

Фото: istockphoto/alexkoral

Анастасия Ивлеева опубликовала видеообращение о скандальной almost naked вечеринке, которая прошла в московском клубе «Мутабор».
Ивлеева объяснила, что изначально вечеринка посвящалась презентации фотоснимков, неопубликованных в журнале Playboy из-за ухода издания из России. Дресс-код мероприятия соответствовал теме. При этом Николая Васильева (рэпер Vacio) предупредили, что пройти в таком виде (мужчина был в одном носке) даже на закрытое мероприятие неприемлемо. Рэпер взял ответственность в свои руки.

«Было ли уместно снимать видео и распространять его? Да, 100% это было крайне неуместно. Мне жаль, что это произошло и это невозможно было контролировать. Риск того, что кто-то начнет себя так вести не был предусмотрен при планировании мероприятия. За это приношу извинения перед всеми», —объяснила Ивлеева.
Она обещала направить деньги, вырученные с продажи билетов на второй день вечеринки, на благотворительность.

«Не в качестве акта добрых дел или оправдания, а просто потому что это единственный вариант развития событий в подобном ключе. Я живу, работаю и строю бизнес в России. И имею право на создание творчества — и да порой несу риски, если что-то пойдет не так или я не буду понята зрителем»,-объяснила своё решение Анастасия Ивлеева.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой в «Мутаборе» написал на короля эстрады Филиппа Киркорова обращение.

Mash передаёт, что, по словам главы ФППК, на вечеринке было место пропаганде ЛГБТ.Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.

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#благотворительность
#скандал
#блогер
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Хирург Володченков рассказал, какие операции сделала блогер Ивлеева
Хирург Володченков считает, что Ивлеева удалила комки Биша и сделала отопластику
23 декабря 2023, 16:47

Фото: istockphoto/ShutterOK

Член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков назвал операции, которые, по его предположению, могла сделать ведущая и блогер Анастасия Ивлеева.
KP.RU пишет, что хирург проанализировал изменения, которые произошли во внешности Ивлеевой, и сделал вывод, что она сделала отопластику или коррекцию лопоухости. Володченков считает, что раньше, судя по фотографиям и видео, у Ивлеевой были несимметричные ушные раковины.

«Из года в год эта картина меняется, поэтому можно предположить, что была проведена отопластика», — сделал вывод Володченков.
Также хирург предполагает, что Анастасия Ивлеева удаляла комки Биша. Сейчас у неё минимум мягких тканей в области щек и ярко выраженные скулы.

«Косметологи хорошо постарались с филлерами в той же самой скуловой зоне, в зоне подбородка и в латеральных углах нижней челюсти — создали «треугольник молодости», подчеркивающий нижнюю челюсть», — говорит хирург.
По наблюдениям Володченкова, примерно 5 лет назад у Ивлеевой были грыжи нижних век — «наплывающие» мешки под глазами. Возможно, девушка решилась на трансконъюнктивальную блефаропластику, во время которой ей удалили грыжи нижних век без разреза по коже.

«Если она не стабилизирует вес, то этот процесс сильно отразится на лице в виде вторичных возрастных изменений», —резюмировал хирург.
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Голая вечеринка Ивлеевой заинтересовала мировые СМИ
#хирург
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#шоу-бизнес
#новости
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