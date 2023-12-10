Матч чемпионата Испании по футболу отменили из-за смерти болельщика на трибунах

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Матч между «Гранадой» и «Атлетиком» в рамках чемпионата Испании по футболу был отменён из-за внезапной смерти болельщика. Об этом сообщает пресс-служба второго ФК на своём сайте.
Отмечается, что в самом начале первого тайма матча, который проходил в Гранаде, голкипер «Атлетика» Унаи Симон сообщил судье о происшествии на трибунах. Обе команды покинули поле, пока врачи пытались спасти болельщика, у которого произошла остановка сердца.
Обе команды выразили соболезнования семье зрителя, которого не удалось спасти.
В ближайшее время будет объявлена дата и время возобновления игры. Отмечается, что она остановилась со счётом 1:0 в пользу «Атлетика».
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Обе команды выразили соболезнования семье зрителя, которого не удалось спасти.
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Анастасия Чинкова