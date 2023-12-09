Мюнхенская «Бавария» с разгромным счетом проиграла в Бундеслиге «Айнтрахту»

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Многолетний лидер немецкого футбола мюнхенская «Бавария» с разгромным счетом проиграла в матче Бундеслиги середнякам из Франкфурта-на-Майне. Игра завершилась со счётом 5:1 в пользу «Айнтрахта»
Франкфуртцы не остановились на этом. После перерыва сначала ещё один гол забил Эбимбе, а ближе к концу встречи «контрольный выстрел» произвёл Ансгар Кнауфф. Псле 13 туров знаменитый клуб из Мюнхена занимает только вторую строчку в турнирной таблице с 32 очками, отставая от лидирующего «Байера» на три балла. «Айнтрахт» с 21 очком идет на седьмой позиции.
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