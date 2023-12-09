Сербская «Црвена Звезда» побила многолетний рекорд домашних побед подряд

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Футбольная команда «Црвена Звезда» побила рекорд по домашним победам подряд, долгие годы принадлежавший мадридскому «Реалу». Клуб из Белграда обыграл на своей площадке команду «Младость Лучани» со счетом 3:1 и эта победа стала для сербов 122-й.
Последний раз «Црвена Звезда» проигрывала на своём стадионе в 2017 году. Если тенденция наличия единственного сильного клуба в стране сохранится, рекорд белградской команды может растянуться на долгие годы.
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Александр Бойцов