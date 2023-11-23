Тренер Семак назвал «Сочи» командой с качественными игроками

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак положительно отозвался о команде «Сочи» и отметил, что в ней играют качественные, профессиональные игроки.
«Сочи» — команда, которая хорошо играет дома. Хорошим получился выездной матч против «Урала». Сочинцы добились яркой победы. Команда, где хорошие качественные игроки. По игре и по забитым мячам «Сочи» — одна из лучших команд. Команда опытная, хорошо играющая. Я бы не назвал ее аутсайдером по игре», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Семак.
Он также отметил, что матч «Зенита» с «Сочи» ожидается тяжёлым.
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