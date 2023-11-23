Агент Селюк назвал возможный матч сборной РФ и Буркина-Фасо интересным

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что матч сборной России против Буркина-Фасо в случае, если он состоится, может быть очень интересным и очень хорошим.
Игра может получится зрелищной, поскольку сборная Буркина-Фасо является достаточно сильной командой, и может стать достойным соперником для наших футболистов, считает Селюк.
До этого в Федерации футбола Буркина-Фасо сообщали о переговорах с РФС.
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«Это будет очень хороший матч. Буркина-Фасо – сильная сборная, они регулярно доходят до полуфинала Кубка Африки, где собраны игроки хорошего уровня. РФС стоит организовать такой матч. Я думаю, всем интересно играть против сильных сборных. Это соперник схожий по уровню с Камеруном», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Селюк.
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Мелисса Тимофеева