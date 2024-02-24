Международная акция «Быть здоровым – это модно» прошла в Красногорске

Фото: А. Степанова
Международная акция «Быть здоровым – это модно» собрала в Красногорске большое количество участников и зрителей. Фестиваль, организованный спортивно-патриотическим клубом «Ярополк», прошел на придворцовой площади ДК «Подмосковье» и стал настоящим праздником для всех присутствующих, сообщили в окружной администрации.
Мероприятие прошло в формате телемоста. В нем приняли участие свыше 5 тысяч человек из 38 регионов России, Южной Осетии, Замбии, Нигерии.
С самого утра на площади работали интерактивные зоны, где каждый участник мог попробовать себя в различных спортивных дисциплинах и получить консультации от профессиональных тренеров.
Одним из главных событий фестиваля стал командный турнир по кросс-фиту, в котором приняли участие 22 команды из разных регионов страны. Зрители смогли насладиться захватывающими соревнованиями и наблюдать за мастерством и силой атлетов. Три команды — «Булочная 1», «Хромые курильщики» и «19.05» — разделили первое место и призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.
В рамках фестиваля прошел конкурс по подтягиванию на перекладине, где победителем стал 21-летний житель Красногорска Степан Сидоров. Его выигрыш составил 10 тысяч рублей. Молодой человек продемонстрировал невероятную силу и выносливость, вызвав восхищение у всех присутствующих.
Официальное открытие акции было ознаменовано приветственным словом от замглавы округа Натальи Тимошиной. Она передала горячий спортивный привет от главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова, пожелав всем участникам и гостям мероприятия бодрости духа и отличного настроения.
Кульминацией фестиваля стало массовое обливание водой. Оно проходило на многих спортивных площадках по всей России и за ее пределами. Более 2,5 тысячи человек, включая свыше 160 красногорцев осмелились вылить на себя ведро холодной воды.
Организаторы акции выразили благодарность администрации городского округа Красногорск, Правительству Московской области и областному министерству спорта за поддержку и содействие в проведении фестиваля. Такие мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни среди населения и вдохновляют людей на занятия спортом и активные действия для поддержания своего физического и душевного благополучия.
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С самого утра на площади работали интерактивные зоны, где каждый участник мог попробовать себя в различных спортивных дисциплинах и получить консультации от профессиональных тренеров.
В рамках фестиваля прошел конкурс по подтягиванию на перекладине, где победителем стал 21-летний житель Красногорска Степан Сидоров. Его выигрыш составил 10 тысяч рублей. Молодой человек продемонстрировал невероятную силу и выносливость, вызвав восхищение у всех присутствующих.
Официальное открытие акции было ознаменовано приветственным словом от замглавы округа Натальи Тимошиной. Она передала горячий спортивный привет от главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова, пожелав всем участникам и гостям мероприятия бодрости духа и отличного настроения.
Кульминацией фестиваля стало массовое обливание водой. Оно проходило на многих спортивных площадках по всей России и за ее пределами. Более 2,5 тысячи человек, включая свыше 160 красногорцев осмелились вылить на себя ведро холодной воды.
Организаторы акции выразили благодарность администрации городского округа Красногорск, Правительству Московской области и областному министерству спорта за поддержку и содействие в проведении фестиваля. Такие мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни среди населения и вдохновляют людей на занятия спортом и активные действия для поддержания своего физического и душевного благополучия.
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Сергей Калугин