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Международная акция «Быть здоровым – это модно» прошла в Красногорске

24 февраля 2024, 22:13
Фото: А. Степанова

Фото: А. Степанова

Международная акция «Быть здоровым – это модно» собрала в Красногорске большое количество участников и зрителей. Фестиваль, организованный спортивно-патриотическим клубом «Ярополк», прошел на придворцовой площади ДК «Подмосковье» и стал настоящим праздником для всех присутствующих, сообщили в окружной администрации.
Мероприятие прошло в формате телемоста. В нем приняли участие свыше 5 тысяч человек из 38 регионов России, Южной Осетии, Замбии, Нигерии.

С самого утра на площади работали интерактивные зоны, где каждый участник мог попробовать себя в различных спортивных дисциплинах и получить консультации от профессиональных тренеров.


Одним из главных событий фестиваля стал командный турнир по кросс-фиту, в котором приняли участие 22 команды из разных регионов страны. Зрители смогли насладиться захватывающими соревнованиями и наблюдать за мастерством и силой атлетов. Три команды — «Булочная 1», «Хромые курильщики» и «19.05» — разделили первое место и призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.

В рамках фестиваля прошел конкурс по подтягиванию на перекладине, где победителем стал 21-летний житель Красногорска Степан Сидоров. Его выигрыш составил 10 тысяч рублей. Молодой человек продемонстрировал невероятную силу и выносливость, вызвав восхищение у всех присутствующих.

Официальное открытие акции было ознаменовано приветственным словом от замглавы округа Натальи Тимошиной. Она передала горячий спортивный привет от главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова, пожелав всем участникам и гостям мероприятия бодрости духа и отличного настроения.

Кульминацией фестиваля стало массовое обливание водой. Оно проходило на многих спортивных площадках по всей России и за ее пределами. Более 2,5 тысячи человек, включая свыше 160 красногорцев осмелились вылить на себя ведро холодной воды.

Организаторы акции выразили благодарность администрации городского округа Красногорск, Правительству Московской области и областному министерству спорта за поддержку и содействие в проведении фестиваля. Такие мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни среди населения и вдохновляют людей на занятия спортом и активные действия для поддержания своего физического и душевного благополучия.

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Месси обошел Джордана и стал самым популярным спортсменом в США
SSRS: нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обошел по популярности Джордана
24 февраля 2024, 00:24

Фото: iStock/marco_speranza

Футболист сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси стал самым популярным спортсменом в США, передает исследовательская компания SSRS.
В ходе опроса жителей США в возрасте от 12 лет и старше Месси оказался популярнее бывшего баскетболиста Майкла Джордана и закончившего карьеру игрока в американский футбол Тома Брэди. За аргентинского нападающего проголосовали 5 процентов опрошенных.

Как отмечает в исследовательском материале, до этого ни один футболист не занимал первое место в этом опросе. По мнению исследователей, Месси достиг успеха благодаря победе на чемпионате мира 2022 года в составе Аргентины и трансферу в США.

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#футбол
#спорт
#аргентина
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ОКР: участие россиян на Играх-2024 может привести к нарушениям законов России
ОКР предостерег российских спортсменов от участия на Олимпиаде-2024 в Париже
23 февраля 2024, 23:20

Фото: iStock/BalkansCat

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по поводу условий Международного олимпийского комитета (МОК) для участия России в Играх 2024, сообщает Telegram-канале комитета.
В ОКР заявили, что МОК может ввести дополнительные ограничения, чтобы минимизировать количество россиян, участвующих в Олимпийских играх.

«При этом согласие даже с текущими требованиями "соответствия" может привести к нарушению российского законодательства», – отметили в организации.

В декабре 2023 года МОК принял решение разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже. Они смогут принять участие в Играх как индивидуальные нейтральные спортсмены.

В то же время спортсмены, поддерживающие спецоперацию на Украине или имеющие связи с российскими или белорусскими военными или спецслужбами, не будут допущены к участию в Играх 2024 года. Кроме того, спортсмены, участвующие в командных соревнованиях, также будут вынуждены пропустить Игры.

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#россия
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CAS в Лозанне отклонил апелляцию России по поводу приостановки членства в МОК
23 февраля 2024, 16:10

Фото: istockphoto/Mei Hwajyan

Спортивный арбитражный суд (англ. Court of Arbitration for Sport, CAS - прим. ред.) отклонил апелляцию России по поводу приостановки членства в Международном олимпийском комитете (МОК). Осенью 2023 года спортивные еврочиновники отстранили Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
ОКР предсказуемо подал апелляцию на решение организации, давно и успешно попирающей лозунги типа «О, спорт, ты — мир!» и «Спорт вне политики». Родоначальнику олимпийского движения барону Пьеру де Кубертену вряд ли спится спокойно при виде того, во что превратилось его детище. Иск был принят 6 ноября, а рассмотрен и благополучно отклонён 26 января уже нынешнего года.

«Исполком МОК не нарушил принципы законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности», — указано в заявлении CAS.

Исходя из принципов западных спортивных чиновников, понятных только им самим, на Олимпиаде могут присутствовать наркоманы, преступники и трансгендеры, но только не Россия. Браво, Европа, браво МОК! Liberté, Égalité, Fraternité*.

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Со своим флагом и гимном. За футболистов болеет вся Россия
Сборная Белоруссии по пляжному футболу вышла в полуфинал чемпионата мира
22 февраля 2024, 21:24

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Российскую сборную по пляжному футболу, как и большинство команд и спортсменов в самых разных видах спорта, давно уже отлучили от международных соревнований. Однако сборная Белоруссии была допущена до чемпионата мира в ОАЭ и, к удивлению многих, показывает там отличные результаты.
Россиянам есть за кого поболеть на пляжном мундиале, хотя на турнире и отсутствует действующая лучшая команда планеты. Да, всё верно, именно наши парни стали предыдущими обладателями золотых медалей в футболе на песке. Кроме традиционно братских отношений двух стран, в сборной Белоруссии играет немало игроков, выступающих в российском чемпионате. Например, бомбардир «Кристалла» из Санкт-Петербурга Игорь Бриштель «феерит» и в матчах за национальную команду. Вратарь команды из союзной страны Михаил Августов является натурализованным россиянином. Олег Гапон защищает цвета подмосковного «Строгино». Аргентино-испанский тренер белорусов Николас Альварадо тренирует клуб российского чемпионата «Краснодар-ЮМР».

В групповом турнире белорусская сборная последовательно обыграла действующих вице-чемпионов мира японцев, очень мощную команду Сенегала и сборную Колумбии, которая, как и все коллективы из Южной Америки, знают толк в пляжном футболе. Многие сочли выход белорусов в 1/4 финала случайностью, но в 1/4 финала была повержена одна из сильнейших команд планеты — сборная Португалии! Выступающий в российском чемпионате Бриштель был неудержим. Сначала он оформил хет-трик и сборная Белоруссии повела 3:1. Когда португальцы сумели сравнять счёт и всё катилось к овертайму, Игорь забил четвёртый мяч, причем сделал это за секунду (!) до окончания основного времени матча.

В полуфинале белорусов ждет встреча либо м итальянцами, либо с командой Таити. И тот, и другой соперник подопечным Альварадо по плечу, особенно с поймавшим сумасшедший кураж Бриштелем. Ждём выхода наших друзей в главный матч турнира.

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Функционер Камоцци заявил о необходимости Мозесу уходить из «Спартака»
22 февраля 2024, 16:30

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, функционер Франко Камоцци высказал мнение о том, что полузащитнику Виктору Мозесу пора покинуть «Спартак».
«Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона? На мой взгляд, это верное решение. Мозесу пора уходить из «Спартака». Виктор был очень хорош в своё время, когда был в лучшей форме», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказывал мнение о том, что наиболее заслуженным российским футболистом в настоящее время является Игорь Акинфеева. Он также называл спортсмена образцом трудолюбия, верности спорту, футболу и клубу, с которого молодому поколению необходимо брать пример.

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Тренер Петржела назвал Акинфеева самым заслуженным российским футболистом
22 февраля 2024, 16:21

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение о том, что наиболее заслуженным российским футболистом в настоящее время является Игорь Акинфеева.
«Является ли Дзюба самым заслуженным российским футболистом из тех, кто сейчас играет? Нет. Самый заслуженный – Акинфеев. Это образец трудолюбия, верности футболу и клубу. Молодёжи надо брать с него пример», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Петржела.

Ранее защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич высказывал мнение о том, что лучшим футболистом в РПЛ является полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Он объяснил своё мнение тем, что спортсмен забивает мячи и приносит ощутимую пользу своей команде. Кроме этого, специалист отмечал и таких игроков, как Сперцян и Бонгонд.

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Ковачевич назвал лучшего футболиста РПЛ
#спорт
#рпл
#спортсмен
#футболист
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Колобков: «Игры Будущего» — новая история в спорте»
22 февраля 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Бывший министр спорта России Павел Колобков назвал Игры Будущего совершенно новой вехой в истории спорта нашей страны.
«Игры Будущего» — это весьма интересный проект и совершенно новая история в спорте. Не могу сказать, что за этим всё его будущее, но, несомненно, это одна из частей и особое направление, которое будет развиваться. Уверен, что и традиционный спорт продолжит прогрессировать», — отметил в беседе с RT Колобков.

Он добавил, что в организационном плане Казань показала высокий уровень. Также Колобков назвал город очень гостеприимным.

А ведущий Юрий Пронько отметил, что такие мероприятия должны получать максимальную поддержку.

«Хорошая идея с «Играми будущего», которые открылись в Казани. Всё, что направлено на поддержку спорта и здорового образа жизни, на мой взгляд, должно иметь максимальную поддержку», — приводит «Царьград» слова Пронько.

Ранее в Казани президент России Владимир Путин открыл первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в выставочном центре «Казань-Экспо».

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#технологии
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Промес назвал условие для дачи им показаний в суде Нидерландов
Промес заявил о готовности дать показания в суде Нидерландов
22 февраля 2024, 14:42

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Голландский футболист Квинси Промес, выступающий за московский «Спартак», заявил о готовности приехать в Нидерланды и дать показания в суде. Однако сделать это игрок, обвиняемый в причастности к торговле кокаином, готов только при получении гарантий безопасности.
Лучшему бомбардиру в истории российских чемпионатов среди легионеров ранее был вынесен приговор: шесть лет лишения свободы, напоминает «РБК-Спорт». В пресс-службе прокуратуры Страны тюльпанов подтвердили, что адвокат футболиста действительно обращался к ним с просьбой о безопасном проезде для своего клиента, но получил отказ.

Впервые подозрения у голландского наркоконтроля в отношении Промеса появились ещё в 2018 году. Поводом стали сведения, полученные от Criminal Intelligence Team (TCI) — группы уголовной разведки Нидерландов, которая собирает информацию о серьезных преступлениях из самых разных источников, большей частью от анонимных информаторов. Форвард тогда играл за «Спартак». В следующем году, когда голландец уже вернулся в «Аякс» из Амстердама, у полиции появились новые данные по делу. На всякий случай в 2021 году Квинси снова уехал в Россию выступать за прежний клуб.

В московском клубе нападающий в нынешнем сезоне провёл 17 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Всего за «Спартак» Квинси Промес провёл во всех турнирах 235 матчей. В них он забил 114 мячей в ворота соперников и отдал 59 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость 32-летнего игрока в шесть миллионов евро.
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#футбол
#наркотики
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«Русский Халк» из Люберец нацелился на новый рекорд мира
22 февраля 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам, люберчанин Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» намерен установить рекорд мира по надуванию грелок на время. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Попытка зафиксировать достижение будет предпринята на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ на стенде Московской области,
«Атлет международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» продемонстрирует навыки в силовом экстриме 25 февраля в рамках мастер-классов по надуванию. Спортсмен намерен до разрыва надуть не менее семи грелок за пять минут», – говорится в сообщении.
Как пояснили в министерстве, чтобы попасть в установленный лимит времени, спортсмену придётся сжимать грелки сбоку, тем самым на порядок усложнив номер. Давление в грелке в этом случае будет намного выше, чем в шине автомобиля.

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