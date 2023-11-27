Жуковские самбисты выступили на Открытом Московском турнире

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Жуковские самбисты успешно выступили на Открытом Московском турнире.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, спортивное мероприятие было посвящено Дню сотрудника органов внутренних дел.
Жуковским спортсменам удалось не просто успешно выступить, но и занять почётные места. Так, Мария Калашникова заняла первое место, а Милена Тарабкова и Святослав Вербицкий заняли третье место.
Отмечается, что спортивные соревнования проходили в Зеленограде, в них принимали участие юноши и девушки 2011-2012 годов рождения.
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Жуковским спортсменам удалось не просто успешно выступить, но и занять почётные места. Так, Мария Калашникова заняла первое место, а Милена Тарабкова и Святослав Вербицкий заняли третье место.
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Мелисса Тимофеева