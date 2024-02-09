Каширская команда девушек выиграла областные соревнования по футзалу

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Команда из Каширы одержала победу на областном этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу, который прошёл в Щёлкове. В нём приняли участие восемь команд, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Турнир проводился в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди команд образовательных организаций Московской области. В нём участвовали команды из Долгопрудного, Орехово-Зуево, Серпухова, Красноармейска, Одинцова, Бронниц, Клина и Каширы», – говорится в сообщении.В этом учебном году, пройдя несколько отборочных этапов, команда каширских девушек 2010-2011 годов рождения обыграла всех победителей зональных этапов регионов и одержала уверенную победу.
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