Мостовой допустил чемпионство «Краснодара»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил уверенность в том, что «Краснодар» сможет стать чемпионом.
Кроме того, он похвалил команду.
Ранее бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов также высказывал мнение о том, что «Краснодар» выиграет чемпионат России в этом сезоне.
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«У «Краснодара» отличная команда, они здорово идут в этом сезоне. Они никого не потеряли, сохранили всех лидеров. Они могут стать чемпионами в этом сезоне, шансы точно будут. Случится может всё что угодно, но «Краснодар» в этом сезоне вообще другой — они умеют вытаскивать матчи на характере», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.
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Мелисса Тимофеева