Футболист Давыдов допустил победу «Краснодара» в Чемпионате РФ

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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказал мнение о том, что «Краснодар» выиграет чемпионат России в этом сезоне.
«Мне всегда нравилась игра «Краснодара». Раньше они бежали в атаку, а сейчас думают о результате, где-то играют по счету. У них хороший подбор игроков. Я думаю, «Краснодар» выиграет», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Давыдов.
При этом, он отметил, что болеет за «Спартак». Однако, подчеркнул спортсмен в той же беседе, победа «Краснодара» его не расстроит.
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