Футболист Шалимов заявил об отсутствии у «Спартака» манеры игры

Отечественный теннисист, экс-четвертая ракетка мира в парном разряде и полуфиналист Australian Open Андрей Ольховский заявил, что выход в четвертьфинал стал хорошим результатом для Андрея Рублева, однако ему всё равно надо улучшать свою игру.