Футболист Шалимов заявил об отсутствии у «Спартака» манеры игры

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Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов высказал мнение о том, что у команды нет устоявшейся манеры игры.
«У «Спартака» меняется многое, и нет устоявшейся манеры игры, как и состава. В атаке играли Угальде и Промес в роли блуждающего форварда, которого тянет влево, на свою позицию, где вышел Зиньковский. Много говорится о проблеме с опорником, но, на мой взгляд, Мартинс — это хороший материал для того, чтобы сделать опорника. Он мне напоминает Виейра, который в свое время в «Арсенале» был очень хорош», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Шалимов.
Так спортсмен прокомментировал матч «Спартака» в Зимнем Кубке РПЛ с «Ростовом», отметив, что тот состав команды, который был на поле, и есть тот состав, который будет весной.
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