На чемпионате «Абилимпикс» ученик из Павловского Посада стал обладателем бронзовой медали

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
В Гостином Дворе Павловского Посада прошёл национальный чемпионат «Абилимпикс». В соревнованиях по различным профессиям приняли участие школьники из разных регионов России и дружественных стран, сообщает прес-служба администрации городского округа.
Ученик мниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» Дмитрий Хайбрахманов на чемпионате представлял Московскую область. Он продемонстрировал отличные знания и занял третье место.
Дмитрий участвовал в компетенции «Электромонтаж» в категории «школьники» и в финале национального чемпионата «Абилимпикс» был объявлен бронзовым призёром. До этого он успешно прошёл отбор в финал чемпионата и завоевал первое место.
«Мечтай! Действуй! Побеждай!» — таким был девиз национального чемпионата «Абилимпикс» в 2024 году.
Чемпионат был организован национальным центром «Абилимпикс» Института развития профессионального образования, Министерством просвещения Российской Федерации и АНО «Россия — страна возможностей».
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Дмитрий участвовал в компетенции «Электромонтаж» в категории «школьники» и в финале национального чемпионата «Абилимпикс» был объявлен бронзовым призёром. До этого он успешно прошёл отбор в финал чемпионата и завоевал первое место.
«Мечтай! Действуй! Побеждай!» — таким был девиз национального чемпионата «Абилимпикс» в 2024 году.
Чемпионат был организован национальным центром «Абилимпикс» Института развития профессионального образования, Министерством просвещения Российской Федерации и АНО «Россия — страна возможностей».
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