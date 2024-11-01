В Павловском Посаде состоялся осмотр территорий

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
Еженедельный осмотр территории Павловского Посада начался с проверки образовательных учреждений, которые возобновили работу после капитального ремонта 1 сентября. Глава округа Денис Семёнов и представитель подрядчика осмотрели проблемные места, выявили недостатки и дали рекомендации. На следующей неделе будет проведена дополнительная проверка, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
Следующим пунктом маршрута стала Городковская котельная. Жители близлежащих улиц сообщили о проблемах с отоплением и несоответствии температуры установленным нормам. Благодаря усилиям сотрудников КС МО работа котлов была налажена, и температура вернулась к нормативу.
Затем администрация оценила ход работ по демонтажу недостроенного здания «Павловский Пассаж». Представитель подрядчика сообщил, что на следующей неделе планируется привлечь ещё две единицы тяжёлой техники для ускорения процесса.
На улице Белинского компания «КС МО» занимается заменой аварийного трубопровода.
В настоящее время продолжаются работы по обустройству парковочного пространства рядом с Георгиевским храмом в парке Победы. Кроме того, строители активно занимаются внутренней отделкой помещений церкви.
Ресурсоснабжающей компании поручено как можно скорее восстановить благоустройство всех территорий, где проводились земляные работы.
Читайте также:
В Павловском Посаде заместитель главы региона провёл еженедельный обход улиц города
В Павловском Посаде состоялся круглый стол «Индустрия моды и туризма в Подмосковье»
Юные спортсмены из Павловского Посада завоевали призовые места на соревнованиях
Затем администрация оценила ход работ по демонтажу недостроенного здания «Павловский Пассаж». Представитель подрядчика сообщил, что на следующей неделе планируется привлечь ещё две единицы тяжёлой техники для ускорения процесса.
На улице Белинского компания «КС МО» занимается заменой аварийного трубопровода.
В настоящее время продолжаются работы по обустройству парковочного пространства рядом с Георгиевским храмом в парке Победы. Кроме того, строители активно занимаются внутренней отделкой помещений церкви.
В конце объезда глава поставил перед ответственными службами несколько задач: организовать уборку листьев во дворах и на общественных территориях, собрать мусор на обочинах дорог и тротуарах.
Ресурсоснабжающей компании поручено как можно скорее восстановить благоустройство всех территорий, где проводились земляные работы.
Читайте также:
В Павловском Посаде заместитель главы региона провёл еженедельный обход улиц города
В Павловском Посаде состоялся круглый стол «Индустрия моды и туризма в Подмосковье»
Юные спортсмены из Павловского Посада завоевали призовые места на соревнованиях
Дайана Хусинова