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В Павловском Посаде состоялся осмотр территорий

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Еженедельный осмотр территории Павловского Посада начался с проверки образовательных учреждений, которые возобновили работу после капитального ремонта 1 сентября. Глава округа Денис Семёнов и представитель подрядчика осмотрели проблемные места, выявили недостатки и дали рекомендации. На следующей неделе будет проведена дополнительная проверка, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.
Следующим пунктом маршрута стала Городковская котельная. Жители близлежащих улиц сообщили о проблемах с отоплением и несоответствии температуры установленным нормам. Благодаря усилиям сотрудников КС МО работа котлов была налажена, и температура вернулась к нормативу.

Затем администрация оценила ход работ по демонтажу недостроенного здания «Павловский Пассаж». Представитель подрядчика сообщил, что на следующей неделе планируется привлечь ещё две единицы тяжёлой техники для ускорения процесса.



На улице Белинского компания «КС МО» занимается заменой аварийного трубопровода.

В настоящее время продолжаются работы по обустройству парковочного пространства рядом с Георгиевским храмом в парке Победы. Кроме того, строители активно занимаются внутренней отделкой помещений церкви.

В конце объезда глава поставил перед ответственными службами несколько задач: организовать уборку листьев во дворах и на общественных территориях, собрать мусор на обочинах дорог и тротуарах.

Ресурсоснабжающей компании поручено как можно скорее восстановить благоустройство всех территорий, где проводились земляные работы.

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«Даже во сне»: Невролог рассказал, по каким симптомам распознать инсульт
Невролог Сутормин: инсульт может произойти во сне
01 ноября 2024, 11:33

Фото: iStock/AndreyPopov

Инсульт всегда внезапен и скоротечен, его невозможно предвидеть. Поэтому важно знать симптомы острого нарушения мозгового кровообращения.
Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» рассказал, по каким симптомам можно распознать инсульт, и как помочь в этой ситуации.
«Разнообразие симптоматики велико, чаще всего это нарушение движения в руке или ноге, головокружение, иногда потеря зрения на один глаз, нарушение координации речи, потеря чувствительности. Сочетание может быть любым. Это может случиться внезапно, и может начаться с потери сознания, комы или онемения нескольких пальцев кисти. Инсульт может быть даже во сне, они называются инсультами "пробуждения"», — объяснил невролог.

По его словам, есть схема «лицо-рука-речь», по которой можно проверить, насколько ситуация критичная.
«Если улыбка кривоватая, то уже надо позвонить в скорую помощь. Надо поднять перед собой обе руки, одна рука, пораженная, будет отставать. Можно также произносить свое имя, если речь нарушена, сразу звонить врачам», — сказал эксперт.

Он добавил, что до приезда скорой лучше занять положение «лежа», потому что состояние может сопровождаться повышенным давлением, тошнотой, рвотой и слабостью в конечностях.

Максим Сутормин подчеркнул, что скорая медицинская помощь моментально реагирует на «звонок об инсульте» и приезжает в течение 20-25 минут.

Полную версию программы с неврологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».

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Сумма исков Минобороны к ВСК в 2024 году приближается к 14 миллиардам рублей
01 ноября 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Общая сумма судебных исков министерства обороны РФ к Военно-строительной компании (ВСК) за десять месяцев текущего года превысила 13,8 миллиарда рублей. Это в 34 раза больше, чем было предъявлено к взысканию за весь 2023 год.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от оборонного ведомства. Только за август Минобороны подало 73 иска на общую сумму 1,863 миллиарда рублей. В сентябре этих исков было меньше — «всего» 34, однако их сумма была более значительной и составила 2,9 миллиарда рублей. За октябрь в суд было направлено пять исков на 22,1 миллиона рублей.

Ранее в 2024 году были поданы иски на сумму 9,03 миллиона рублей. Военные требуют взыскать с ВСК неустойки за нарушения пунктов либо за невыполнение государственных контрактов, удержать с подрядчика средства, полученные в результате необоснованного завышения стоимости работ либо различные задолженности.

Таким образом, за 10 месяцев нынешнего года Минобороны подало к ВСК исков на сумму 13,8 миллиарда рублей. За весь 2023 год сумма, обозначенная в исковых заявлениях, составляла 441,3 миллиона рублей, а это в 34 раза меньше.

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#суд
#военные
#август
#нарушения
#минобороны
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Минтранс Подмосковья предупреждает водителей об ухудшении погодных условий на дорогах
01 ноября 2024, 10:55

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области 1 и 2 ноября ожидаются сильный ветер и гололедица. В эти дни порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду, а местами пройдёт сильный дождь. Ночью температура опустится до -2 градусов.
Министерство транспорта Московской области просит водителей быть предельно внимательными на дороге и не отвлекаться за рулём.

Необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров, снижать скорость перед пешеходными переходами и пропускать пешеходов.

Кроме того, важно быть осторожными и не парковаться рядом с ненадёжными конструкциями.

Если у транспортного средства всё ещё летняя резина вместо зимней, лучше отложить поездку или воспользоваться общественным транспортом.

При возникновении чрезвычайной ситуации или дорожно-транспортного происшествия звоните по номеру 112.

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Росгвардия задержала мужчину, разгромившего хостел в Москве — видео
01 ноября 2024, 10:46

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На востоке столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали пьяного гражданина, который устроил беспорядок в одном из хостелов. Об этом сообщает пресс-служба ​ведомства.
Экипажу Росгвардии поступил сигнал «тревога» из гостиничного заведения на Верхней Первомайской улице. Прибывшие на место правоохранители встретились с администратором, который сообщил, что один из постояльцев в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок и повредил входную дверь.

Благодаря слаженным действиям сотрудников вневедомственной охраны 26-летний мужчина был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Московской области свыше 15 тысяч учителей прошли онлайн-аттестацию
01 ноября 2024, 10:41

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Педагоги Московской области теперь могут пройти онлайн-аттестацию на региональном портале. С начала этого года услугой воспользовались более 15 тысяч раз, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Сервис «Аттестация педагогических работников» доступен на региональном портале в разделе «Образование» — «Квалификация специалистов».

Аттестация проводится в четырёх категориях: первой, высшей, педагог-наставник и педагог-методист.

Подать заявку на участие могут педагогические работники образовательных учреждений, работающих в государственных и частных организациях Московской области.

Для оформления услуги необходимо заполнить онлайн-форму заявления, указав информацию о своей работе и достижениях, а также приложить необходимые документы.

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Россиянам рассказали о способе получения доплаты к пенсии от государства
Экономист Абрамов: Доплату к пенсии гарантируют долгосрочные сбережения
01 ноября 2024, 10:22

Фото: istockphoto/Ilya Ginzburg

Россияне с доходами до 80 тысяч рублей смогут получить прибавку к пенсии в размере 7,5-8%. Для этого необходимо участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС).
Об этом РИА Новости рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Абрамов. Причём государство добавит половину этого дохода, уточнил эксперт.

Он пояснил, что для этого нужно откладывать ежемесячно от трёх тысяч рублей на накопительную пенсию, участвуя в ПДС. Внесённые в эту программу деньги будут инвестироваться выбранным негосударственным пенсионным фондом (НПФ) в государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции либо другие финансовые инструменты. По оценкам аналитиков, уже через 15 лет гражданин будет получать при софинансировании государством примерно 7,5%-8% от ежемесячного заработка, причём с учётом индексации на инфляцию, сказал Абрамов.

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После заявления Дурова о Telegram зафиксировано падение доходов мошенников
F.A.C.C.T.: после заявления Дурова о Telegram упали доходы мошенников
01 ноября 2024, 10:14

Фото: iStock/nevodka

Доходы мошенников значительно сократились после заявления основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о том, что его соцсеть раскрывает властям сведения о преступниках. Об этом специализирующаяся на кибербезопасности компания F.A.C.C.T. сообщила в беседе с РБК.
Отмечается, что снижения доходов коснулось злоумышленников, использующих для кражи средств и личных сведений пользователей схему «Мамонт». По этой схеме мошенники заманивают на фишинговые страницы людей, которые желают оплатить товар или забронировать жильё через интернет.

По сведениям компании, за четыре недели с момента заявления Дурова доходы 70% мошеннических групп, работающих по схеме «Мамонт», сократились в среднем на 22%.

Напомним, что в конце сентября Дуров объявил, что Telegram может раскрывать правоохранителям IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил мессенджера, по соответствующему юридическому запросу.

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Работники Клинского ЖКХ были признаны лучшими представителями профессии в Подмосковье
01 ноября 2024, 10:14

31 октября команда работников Клинского жилищно-коммунального хозяйства приняла участие в XXIII Московском областном смотре-конкурсе «Лучший по профессии» в сфере ЖКХ в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Клин представляли три специалиста: штукатур-маляр Ангелина Иванова из РЭУ-4 и управляющей компании «Клинская теплосеть», слесарь-сантехник Юрий Марушко из управляющей компании «Коммунальщик» и электрогазосварщик Максим Крючков из той же компании.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Все участники успешно прошли конкурсные испытания и получили призы и почётные грамоты на торжественной церемонии награждения. Электрогазосварщик Крючков был признан лучшим в Московской области и занял первое место в своей категории. Слесарь-сантехник Марушко также показал хорошие результаты и занял третье место.

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В Клину на территории предприятия «Химлаборприбор» провели выездную администрацию

В лесных массивах Клина провели рекордное количество патрулей

В городском округе Клин состоялась выездная администрация
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#подмосковье
#конкурс
#жкх
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В Клину на территории предприятия «Химлаборприбор» провели выездную администрацию
01 ноября 2024, 10:13

Фото: istockphoto / Thank you for your assistant

Для удобства жителей Клина администрация провела выездное мероприятие на территории предприятия. Во время обеденного перерыва состоялась встреча жителей с главой округа Алёной Дмитриевной Сокольской и заместителями главы, курирующими жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, дороги, социальную сферу и здравоохранение, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Выездная Администрация прошла 31 октября на территории ОАО «Химлаборприбор», одного из старейших и крупнейших стекольных заводов региона, где работает около 400 сотрудников. Благодаря этому удалось решить множество вопросов, касающихся различных частей города, посёлка или микрорайона.

Химлабор расположен на улице Папивина, поэтому реконструкция городского бульвара на этой улице, проходящая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», стала актуальной темой обсуждения.

Среди других актуальных вопросов для жителей были социальная газификация, капитальный ремонт многоквартирных домов, строительство новых детских игровых и спортивных площадок, пресечение незаконных действий, нарушающих права жителей деревни, переселение из аварийного жилья и реализация программы благоустройства городского округа.
«Вопросов по всевозможным темам мы получили немало. Ответили или подготовим ответ на каждый», — сообщила Сокольская.

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