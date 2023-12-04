На Кубке России по самбо подмосковные спортсмены завоевали пять призовых мест

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
На Кубке России по самбо спортсмены из Московской области завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали.
По тогам соревнований почетным серебряным призером стал самбист из городского округа Королев Степан Солдатенков. Он выступал в весовой категории более 98 кг.
Также бронзовым призером боевого самбо в весе до 88 килограмм стал Кирилл Харьков из Сергиево-Посадского городского округа. Кроме этого,в этой же дисциплине в категории свыше 98 кг бронзовую медаль выиграл Павел Дрямов из городского округа Серпухов.
Стоит отметить, что соревнования проходили с с 26 по 2 декабря в городе Кстово Нижегородской области.
Читайте также:
Мытищинский спортсмен стал чемпионом России по кикбоксингу
Подмосковная сборная по кикбоксингу показала лучший в истории результат на чемпионате России
Выступавший со сломанной рукой подмосковный единоборец Гросул стал вице-чемпионом мира